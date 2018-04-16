По 25 тысяч за банку: на Советской открылся магазин с чёрной икрой и воблой

На первом этаже офисного здания на углу улицы Советской и Вокзальной магистрали в центре Новосибирска открылся фирменный магазин «Астраханская икорная лавка».





Магазин украшен инсталляцией, изображающей торговца рыбой и икрой





«Астраханская икорная лавка» заняла небольшое помещение между кондитерской «Кузина» и обувным магазином «Монро», раньше здесь располагался салон красоты. Магазин открыла предпринимательница из Новосибирска Елена Миронова.







Магазин занял помещение, освободившееся после закрытия здесь салона красоты





Как пояснили корреспонденту НГС в магазине, «Икорная лавка» пока торгует исключительно продукцией астраханского предприятия «Русская икра». На сайте этой компании информации о данной торговой сети нет, но магазины под такими вывесками действительно работают в нескольких городах России.





Цены на чёрную икру здесь начинаются с 2250 рублей за 50-граммовую баночку





Чёрная икра в магазине двух сортов — стерляжья и осетровая. Фасовка — от маленьких 50-граммовых стеклянных баночек (по 2250 и 2500 рублей соответственно) до традиционных жестяных упаковок массой полкилограмма за 25 тысяч рублей.





Для тех, кому чёрная икра не по карману, в магазине приготовили более доступные продукты — консервированных карася и щуку





Кроме дорогого деликатеса в лавке можно купить более доступную щучью икру, вяленую и копчёную рыбу и консервы. Самый доступный по цене товар — вяленая вобла по 100 рублей за упаковку.







Самое дешевое, что можно купить в «Икорной лавке», — это вяленая вобла





На сайте «Русской икры» цены на продукцию предприятия не указаны. Но, например, интернет-магазин astrahancaviar.ru предлагает сейчас икру дикого осетра по цене 4250 рублей за упаковку весом 50 граммов. А новосибирское представительство ярославской компании «Горкунов» предлагает аквакультурную, то есть произведённую на ферме, чёрную икру по 2000 рублей за упаковку того же объема.







Сибиряки не только торгуют дорогими деликатесами, но и пытаются производить из самостоятельно. Например, юрист Алексей Крестьянов организовал небольшое предприятие по выпуску сыровяленой свинины.

