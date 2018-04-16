По 25 тысяч за банку: на Советской открылся магазин с чёрной икрой и воблой

На первом этаже офисного здания на углу улицы Советской и Вокзальной магистрали в центре Новосибирска открылся фирменный магазин «Астраханская икорная лавка».


Магазин украшен инсталляцией, изображающей торговца рыбой и икрой
Магазин украшен инсталляцией, изображающей торговца рыбой и икрой


«Астраханская икорная лавка» заняла небольшое помещение между кондитерской «Кузина» и обувным магазином «Монро», раньше здесь располагался салон красоты. Магазин открыла предпринимательница из Новосибирска Елена Миронова.


Магазин занял помещение, освободившееся после закрытия здесь салона красоты
Магазин занял помещение, освободившееся после закрытия здесь салона красоты


Как пояснили корреспонденту НГС в магазине, «Икорная лавка» пока торгует исключительно продукцией астраханского предприятия «Русская икра». На сайте этой компании информации о данной торговой сети нет, но магазины под такими вывесками действительно работают в нескольких городах России.


Цены на чёрную икру здесь начинаются с 2250 рублей за 50-граммовую баночку
Цены на чёрную икру здесь начинаются с 2250 рублей за 50-граммовую баночку


Чёрная икра в магазине двух сортов — стерляжья и осетровая. Фасовка — от маленьких 50-граммовых стеклянных баночек (по 2250 и 2500 рублей соответственно) до традиционных жестяных упаковок массой полкилограмма за 25 тысяч рублей.


Для тех, кому чёрная икра не по карману, в магазине приготовили более доступные продукты — консервированных карася и щуку
Для тех, кому чёрная икра не по карману, в магазине приготовили более доступные продукты — консервированных карася и щуку


Кроме дорогого деликатеса в лавке можно купить более доступную щучью икру, вяленую и копчёную рыбу и консервы. Самый доступный по цене товар — вяленая вобла по 100 рублей за упаковку.


Самое дешевое, что можно купить в «Икорной лавке», — это вяленая вобла
Самое дешевое, что можно купить в «Икорной лавке», — это вяленая вобла


На сайте «Русской икры» цены на продукцию предприятия не указаны. Но, например, интернет-магазин astrahancaviar.ru предлагает сейчас икру дикого осетра по цене 4250 рублей за упаковку весом 50 граммов. А новосибирское представительство ярославской компании «Горкунов» предлагает аквакультурную, то есть произведённую на ферме, чёрную икру по 2000 рублей за упаковку того же объема.


Сибиряки не только торгуют дорогими деликатесами, но и пытаются производить из самостоятельно. Например, юрист Алексей Крестьянов организовал небольшое предприятие по выпуску сыровяленой свинины.

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