Десять метеоров в час: над Новосибирском пронесётся первый весенний звездопад

Звездопад рекомендуют наблюдать около полуночи вдали от города
Звездопад рекомендуют наблюдать около полуночи вдали от города

С 16 апреля в небе над Новосибирском начал проноситься звездопад Лириды — метеорный поток можно наблюдать до середины следующей недели.


«Пик примерно 22 апреля. Соответственно, в течение нескольких дней до и нескольких дней после их достаточно хорошо видно. В целом видно всю ночь, лучше всего [наблюдать] ближе к полуночи, когда небо темнее всего. Они появляются по всему небу», — рассказал корреспонденту НГС замдиректора новосибирского планетария по научно-методической работе Илья Орлов.


Он добавил, что метеоры пронесутся со скоростью около десяти метеоров в час — раз в несколько минут. 


Справка: Ежегодный метеорный поток, иногда называемый апрельскими Лиридами, связан с кометой Тэтчера — она порождает осколки, которые взаимодействуют с атмосферой Земли и оставляют в небе яркие полоски. Радиант (точка, из которой выходят метеоры) лежит на границе созвездий Лиры и Геркулеса. Исторически метеорный поток Лирид прослеживается в течение 2500 лет. (astronet.ru)


Новосибирцы смогут увидеть первый весенний звездопад, если будет ясная погода. Пока же синоптики прогнозируют на этой неделе дожди.

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