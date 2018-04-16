Заехала во двор и перелетела через бордюр: девушка на «Тойоте» взяла на таран две машины
Утром 16 апреля в Ленинском районе Новосибирска водительница автомобиля «Тойота» протаранила два припаркованных автомобиля.
ДТП случилось в 11:25 на парковке у дома
«Два автомобиля ВАЗ-2106 были припаркованы рядом друг с другом. Девушка на "Тойоте" заезжала во двор, не справилась с управлением и перелетела через бордюр. Врезалась в "Жигули", которые по инерции отлетели во второй», — описали происшествие аварийные комиссары «Автоспас».
По информации аваркомов, в столкновении никто не пострадал.
Недавно в Новосибирске на парковке у МФЦ «Сан Сити» случилось ДТП — «Тойота Премио» собрала на парковке три автомобиля.
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Александр Сильченко
Фото vk.com/avtospasrus