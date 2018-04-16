Рэпер Feduk случайно оказался на свадьбе новосибирцев и бесплатно спел для невесты

На фото — рэпер Feduk и Ирина Веркошанская
На фото — рэпер Feduk и Ирина Веркошанская

Новосибирцы Ирина и Максим Веркошанские, праздновавшие свадьбу на минувших выходных, случайно встретили в холле отеля «Атерра» популярного рэпера. Feduk приезжал в Новосибирск с концертом. Исполнитель остановился в той же гостинице, в кафе которой проходил банкет.


«В самый разгар праздника один из гостей подошел ко мне и сказал, что видел Федука, он здесь. Я не поверила. А потом вышла на ресепшн отдохнуть от музыки и вижу, заходит он со своей командой», — рассказала корреспонденту НГС Ирина Веркошанская.


Исполнитель увидел невесту и громко поздравил её с праздником. 



«Я подбежала к нему сфотографироваться, а он предложил спеть нам. Попросил 20 минут, чтобы сходить за минусом, не обманул. Он крутой! Гости говорят, что это была свадьба года», — делится сибирячка.



Feduk исполнил два своих популярных хита — песни «Розовое вино» и «Моряк», а после сфотографировался с гостями.


На прошлой неделе в клубе Guevara выступил популярный башкирский блогер и рэпер Алишер Моргенштерн. Десятки новосибирцев выстроились в очередь на перекрёстке улиц Ленина и Советской. 

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