Замерли и ждут: новосибирцы толпами ходят в парк, чтобы увидеть бобра Додика

Бобёр Додик начал строить себе дом в городском парке
Бобёр Додик начал строить себе дом в городском парке

Бобёр Додик, поселившийся в новосибирском парке «У моря Обского», стал привлекать всё больше людей — к логову бобра приходят целые школьные классы.


«Сложно сказать, сколько людей приходит. Примерно от 50 до 100 человек, в основном школьники. Сегодня школьники приходили с учительницей, фотографировали, видимо, будут писать какую-то работу по биологии. Место не тихое, центровое. Мимо проходит много народу. Люди ждут 40 минут без движения, чтобы он (бобёр. — А.С.) вылез. Я думаю, что посещения ему не мешают, он же сам выбрал себе место жительства. С тех пор, как о Додике узнали, людей в парк стало приходить больше», — рассказал корреспонденту НГС заместитель директора ПКиО «У моря Обского» Сергей Алексеев.


По словам Сергея Алексеева, после того как в парке поселился Додик, посещаемость парка увеличилась.


Посетители ждут появления бобра неподвижно
Посетители ждут появления бобра неподвижно


«2 июня мы планируем устроить День бобра. Договоримся, пригласим художников, всё приберём. Поинсталлируем. Надо только дождаться, когда снег окончательно сойдёт. <….> Из-за Додика локация посещений парка сместилась, тема живёт, люди приходят», — резюмировал замдиректора парка.


Бобёр Додик появился в парке «У моря Обского» в начале апреля: руководство парка огородило его жилище шуточными плакатами, чтобы спасти животное от живодёров и обеспечить ему условия для работы с буйной растительностью.

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