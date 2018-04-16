В Новосибирскую область идёт прохладная погода с дождями

В начале недели в Новосибирской области будет сыро и прохладно
В начале недели в Новосибирской области будет сыро и прохладно

Синоптики дали предварительный прогноз погоды на ближайшие дни: в начале недели в Новосибирской области ожидается дождь, тепло придёт лишь к выходным.


«Мы сейчас ждём прохождение холодного фронта — сегодня в течение дня и завтра, поэтому будут наблюдаться осадки: ночью в виде снега, днём дождя, небольшие, но по северу области могут быть умеренные <…> Ветер северо-западного направления, в ближайшие сутки будет умеренным — 7–12 или 8–13 [метров в секунду], местами порывы до 20», — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.


Во вторник, 17 апреля, ночная температура ожидается на уровне –3…+2 градусов, на северо-западе области может быть прохладнее: –7…–8. Днём синоптики прогнозируют до 0…+5 градусов.


«Следующие двое суток будем в тылу за холодным фронтом в зоне действия антициклона, поэтому осадки маловероятны. Ветер, скорее всего, ослабеет», — рассказала Марина Виноградова.


Согласно прогнозу, ночи в середине недели станут более прохладными. 


В ночь на 18 и 19 апреля температура по области понизится до –2…–7 градусов, на севере региона при прояснении может быть до –12. Днём в среду ожидается около +2…+7, в четверг день будет в среднем на градус теплее.


«То есть пока холодная погода сохраняется, ориентировочно тепло ждём к концу недели — к выходным», — подытожила Марина Виноградова.


Ранее синоптики обнародовали предварительный прогноз на лето: погодных аномалий пока не предвидится, температура будет близка к климатической норме. 

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