В Новосибирскую область идёт прохладная погода с дождями
Синоптики дали предварительный прогноз погоды на ближайшие дни: в начале недели в Новосибирской области ожидается дождь, тепло придёт лишь к выходным.
«Мы сейчас ждём прохождение холодного фронта — сегодня в течение дня и завтра, поэтому будут наблюдаться осадки: ночью в виде снега, днём дождя, небольшие, но по северу области могут быть умеренные <…> Ветер северо-западного направления, в ближайшие сутки будет умеренным — 7–12 или 8–13 [метров в секунду], местами порывы до 20», — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
Во вторник, 17 апреля, ночная температура ожидается на уровне
«Следующие двое суток будем в тылу за холодным фронтом в зоне действия антициклона, поэтому осадки маловероятны. Ветер, скорее всего, ослабеет», — рассказала Марина Виноградова.
Согласно прогнозу, ночи в середине недели станут более прохладными.
В ночь на 18 и 19 апреля температура по области понизится до
«То есть пока холодная погода сохраняется, ориентировочно тепло ждём к концу недели — к выходным», — подытожила Марина Виноградова.
Ранее синоптики обнародовали предварительный прогноз на лето: погодных аномалий пока не предвидится, температура будет близка к климатической норме.
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова