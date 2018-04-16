«Смогли дойти до финиша»: двое новосибирцев пробежали 250 километров по пустыне Сахара

Михаил Козырь (справа) и Виктор Красноусов (слева)

В Марокко завершился международный забег по пустыне Marathon Des Sables — в нём приняли участие двое новосибирцев.







«Гонка сложилась интересно, каждый день участников подстерегали новые испытания — стёртые ноги, растянутые связки, травмы, проблемы с экипировкой. За вечер необходимо было восстановить организм и экипировку к следующему этапу. У нас была потрясающая российская команда, все вместе мы смогли дойти до финиша и показать лучшее, на что способны», — поделился впечатлениями новосибирский бегун Михаил Козырь.





Тридцать третий «песчаный марафон» проходил с 6 по 16 апреля. Официально спортивный праздник ещё продолжается, но сами соревнования завершились ещё вчера.







«Соревнования проходят на территории пустыни Сахара и состоят из шести беговых этапов от 30 до 86 километров общей протяженностью 250 километров», — рассказал Михаил Козырь.







Как уточнил спортсмен, всего в этом году в гонке участвовали 1069 человек, в том числе 9 россиян. В их числе на старт вышли представители Новосибирска Михаил Козырь и Виктор Красноусов. Первый преодолел всю дистанцию за 26 часов 3 минуты, второй — за 26 часов 6 минут. Это 18-е и 19-е места соответственно.





По словам Михаила Козыря, особенность этого марафона не только в погодных условиях, но и в том, что питание и экипировку спортсмены несут в рюкзаках в течение всего забега. «На каждый день организаторы выдают десять литров воды и обеспечивают ночлег в восьмиместном бивуаке — палатке с открытым входом», — пояснил бегун.





Осенью прошлого года Михаил Козырь вместе с ещё двумя новосибирцами Ильёй Гавриловичем и Антоном Щукиным принял участие в гонке Ironman 70.3 в Турции. Спортсмены преодолели 113 километров: 1,9 километра вплавь, 90 километров на велосипеде и 21,1 километра бегом.