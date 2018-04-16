Под Новосибирском заметили стаю белых птиц из тундры

Сейчас птицы готовятся к возвращению в тундру

Под Новосибирском на деревьях заметили стаи белых пуночек: птицы готовятся к отлёту в тундру.





Очевидцы заметили этих птиц недалеко от села Раздольное в Новосибирской области. По их наблюдениям, птицы спокойно реагировали на людей и вели себя очень активно.





«Пуночки из семейства овсянок в основном белого цвета. Поздней осенью они прилетают из приполярных областей, тундры. Часть зимует у нас (в Новосибирской области. — А.С.) в лесостепи и встречается по дорогам, по всей области, когда немного снега. Сейчас начинается их пролёт обратно в тундру. Из-за того, что весна не торопится, они могут задерживаться в лесостепи», — рассказал корреспонденту НГС орнитолог Алексей Яновский.





Пуночки очень дружелюбны к людям





По словам учёного, пуночка — достаточно распространённая птица, которая кормится в Новосибирской области сорными травами.





«Это одна из многочисленных тундровых птиц, мелких воробьиных. В тундре им зимой нечего делать: кормовые растения оказываются под снегом. Поэтому они улетают южнее, где и зимуют. Сейчас они должны улететь обратно в тундру, но всё зависит от погоды. Они перемещаются вслед за разрушением снежного покрова. Ориентируются на климатическую норму», — пояснил Алексей Яновский.





Птицы гнездятся в тундре, а в Новосибирскую область прилетают для зимовки





Окрас пуночек меняется в зависимости от времени года: на зиму птицы меняют окрас на белый, схожий с цветом прогалин, а летом часть оперения становится чёрной. Пение птицы похоже на звонкую нисходящую трель.





На прошлой неделе жители микрорайона «Шлюз» в Советском районе Новосибирска заметили на деревьях длиннохвостого снегиря с серебристо-розовым оперением.