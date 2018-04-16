Власти запускают дополнительные автобусы до кладбищ на Радоницу
Мэрия Новосибирска объявила о том, что 17 апреля запустит дополнительный транспорт до городских кладбищ в связи с проведением церковного праздника Радоница.
До остановки «Северное кладбище» продлят маршруты автобусов
Также в этот день на линию выйдет сезонный маршрут
Пять автобусов будут возить пассажиров от площади Калинина до Заельцовского кладбища. Кроме того, на Радоницу появятся маршрутные такси «Жилмассив Родники – Гусинобродское кладбище» и «Станция метро "Октябрьская" – Гусинобродское кладбище». Пассажиры смогут доехать до кладбищ со всеми предусмотренными в муниципальном транспорте льготами.
Ранее власти запускали дополнительные ночные автобусы на Пасху, чтобы верующие новосибирцы смогли добраться в отдалённые районы после праздничных богослужений.
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Ольга Хмелевская
Фото Татьяны Фатеевой