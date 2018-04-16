Власти запускают дополнительные автобусы до кладбищ на Радоницу

Дополнительные маршруты запустят до Заельцовского и Гусинобродского кладбищ

Мэрия Новосибирска объявила о том, что 17 апреля запустит дополнительный транспорт до городских кладбищ в связи с проведением церковного праздника Радоница.



До остановки «Северное кладбище» продлят маршруты автобусов № 27 «Площадь Калинина – отделение связи № 13 » , № 73 «Улица Флотская – отделение связи № 13 » и маршрутного такси № 73 «ДК Кирова – отделение связи № 13 ».



Также в этот день на линию выйдет сезонный маршрут № 77л «Улица Ветлужская – Сады», сообщили в пресс-центре мэрии.



Пять автобусов будут возить пассажиров от площади Калинина до Заельцовского кладбища. Кроме того, на Радоницу появятся маршрутные такси «Жилмассив Родники – Гусинобродское кладбище» и «Станция метро "Октябрьская" – Гусинобродское кладбище». Пассажиры смогут доехать до кладбищ со всеми предусмотренными в муниципальном транспорте льготами.



Ранее власти запускали дополнительные ночные автобусы на Пасху, чтобы верующие новосибирцы смогли добраться в отдалённые районы после праздничных богослужений.

