Власти запускают дополнительные автобусы до кладбищ на Радоницу

Дополнительные маршруты запустят до Заельцовского и Гусинобродского кладбищ 
Дополнительные маршруты запустят до Заельцовского и Гусинобродского кладбищ 

Мэрия Новосибирска объявила о том, что 17 апреля запустит дополнительный транспорт до городских кладбищ в связи с проведением церковного праздника Радоница.


До остановки «Северное кладбище» продлят маршруты автобусов № 27 «Площадь Калинина – отделение связи № 13» , № 73 «Улица Флотская – отделение связи № 13» и маршрутного такси № 73 «ДК Кирова – отделение связи № 13». 


Также в этот день на линию выйдет сезонный маршрут № 77л «Улица Ветлужская – Сады», сообщили в пресс-центре мэрии.


Пять автобусов будут возить пассажиров от площади Калинина до Заельцовского кладбища. Кроме того, на Радоницу появятся маршрутные такси «Жилмассив Родники – Гусинобродское кладбище» и «Станция метро "Октябрьская" – Гусинобродское кладбище». Пассажиры смогут доехать до кладбищ со всеми предусмотренными в муниципальном транспорте льготами. 


Ранее власти запускали дополнительные ночные автобусы на Пасху, чтобы верующие новосибирцы смогли добраться в отдалённые районы после праздничных богослужений.

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