Новосибирскому театру дали две «Золотые маски» за лучшую роль и красивую музыку

Евгения Огнева и Александр Новиков стали лауреатами премии «Золотая маска» 
Евгения Огнева и Александр Новиков стали лауреатами премии «Золотая маска» 

Вечером 15 апреля в Большом театре в Москве прошла церемония вручения национальной театральной премии «Золотая маска», Новосибирский музыкальный театр стал лауреатом в двух номинациях.


Победу в номинации «Лучшая роль второго плана» одержала Евгения Огнева — жюри отметило её работу в мюзикле «Безымянная звезда», где Евгения сыграла Мадмуазель Ку-Ку. Ещё один представитель Новосибирского музыкального театра Александр Новиков за этот спектакль получил премию в номинации «Работа дирижёра», сообщили организаторы «Золотой маски».


Как уточнили корреспонденту НГС в Новосибирском музыкальном театре, теперь у коллектива театра в общей сложности десять «Золотых масок».


Евгения Огнева исполнила роль Мадмуазель Ку-Ку в мюзикле «Безымянная звезда»
Евгения Огнева исполнила роль Мадмуазель Ку-Ку в мюзикле «Безымянная звезда»


Александра Новикова признали лучшим дирижёром
Александра Новикова признали лучшим дирижёром


Церемония вручения «Золотой маски» проходила в Большом театре
Церемония вручения «Золотой маски» проходила в Большом театре


Также на «Золотую маску» в этом году претендовал новосибирский театр «Старый дом» — его спектакль «Я здесь» по текстам Льва Рубинштейна был заявлен сразу в нескольких номинациях, но в этот раз победить у театра не получилось.

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