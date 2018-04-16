Новосибирскому театру дали две «Золотые маски» за лучшую роль и красивую музыку
Вечером 15 апреля в Большом театре в Москве прошла церемония вручения национальной театральной премии «Золотая маска», Новосибирский музыкальный театр стал лауреатом в двух номинациях.
Победу в номинации «Лучшая роль второго плана» одержала Евгения Огнева — жюри отметило её работу в мюзикле «Безымянная звезда», где Евгения сыграла Мадмуазель Ку-Ку. Ещё один представитель Новосибирского музыкального театра Александр Новиков за этот спектакль получил премию в номинации «Работа дирижёра», сообщили организаторы «Золотой маски».
Как уточнили корреспонденту НГС в Новосибирском музыкальном театре, теперь у коллектива театра в общей сложности десять «Золотых масок».
Также на «Золотую маску» в этом году претендовал новосибирский театр «Старый дом» — его спектакль «Я здесь» по текстам Льва Рубинштейна был заявлен сразу в нескольких номинациях, но в этот раз победить у театра не получилось.
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Ольга Хмелевская
Фото предоставлены Новосибирским музыкальным театром