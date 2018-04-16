Днём в Новосибирске завоют сирены: горожан попросили не паниковать

Проверка громкоговорителей и сирен начнётся в 13:35
Проверка громкоговорителей и сирен начнётся в 13:35

Днём 16 апреля в Новосибирской области пройдут очередные учения по оповещению населения об опасности — спасатели перехватят радиосигналы и включат сирены на улицах.


«В интервале с 13:30 до 15:00 в Новосибирской области будет проходить комплексная тренировка по оповещению населения. Во время плановой тренировки жителям необходимо соблюдать спокойствие, не паниковать и заниматься своими повседневными делами», — предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области. 


Короткий телеперехват канала «Россия 1» будет с 13:50 до 14:00, а сирены и громкоговорители запустят с 13:35 до 14:00. После этого на экранах на станциях метро, в аэропорту Толмачёво, на площади Ленина и трёх железнодорожных вокзалах Новосибирска выведут заставку с информацией о проверке технического состояния системы оповещения. Параллельно с этим в эфире девяти радиостанций диктор объявит о том, что проводится проверка системы оповещения.


В первой половине апреля в торговых и бизнес-центрах Новосибирска также проходили массовые пожарные учения с эвакуациями, одна из последних тренировок состоялась в минувшую пятницу в БЦ «Техноком» на Фрунзе.

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