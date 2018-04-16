«Лексус» проиграл «Мерседесу» и BMW

Роскошный флагманский седан Lexus LS нового поколения, продажи которого начались в марте, так и не смог догнать немецких конкурентов по сегменту, сообщает издание «Колеса.ру». В марте было продано 47 седанов LS по всей стране. У автомобилей большой немецкой тройки результаты продаж оказались лучше.





«В марте продано 132 седана Mercedes-Benz S-Class, 110 автомобилей BMW 7 Series и 74 машины Audi A8», — уточняет издание. Lexus LS представлен у нас с двумя моторами: бензиновый «атмосферник» V6 3,5 л (315 л.с., задний привод) и битурбированный V6 3,5 л с (421 л.с., полный привод). На седаны ставится 10-скоростная автоматическая коробка Aisin.





В базе у Lexus LS имеются: светодиодная оптика, кресла с вентиляцией, климат-контроль с ионизатором воздуха, люк с электроприводом, адаптивный круиз-контроль, системы распознавания дорожных знаков, контроля усталости водителя, оповещения о смене полосы движения, удержания в полосе. Стартовая стоимость машины составляет 5 539 000 рублей. Конкуренты в целом стоят немного дороже: Mercedes-Benz S-Class — от 6 720 000 рублей, BMW 7 Series — от 4 690 000 рублей, Audi A8 — от 5 935 000 рублей.





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