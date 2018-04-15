«Путь молодой жены»: в Новосибирске выбрали «Бриллиантовую невесту»

Участницы фестиваля учились сохранять брак до бриллиантового юбилея
Участницы фестиваля учились сохранять брак до бриллиантового юбилея

Сегодня вечером в Новосибирске прошёл региональный финал XII Всероссийского фестиваля «Бриллиантовая невеста», на котором были выбраны лучшие невесты и жёны.


«Проект называется ’’Бриллиантовая невеста’’, потому что его основная цель — научить молодые пары дожить до бриллиантового юбилея.


Вся программа фестиваля рассчитана на то, чтобы девушки прошли путь молодой жены в первый год после свадьбы.


В фестивале традиционно участвуют девушки, которые в предыдущем году вышли замуж», — рассказала корреспонденту НГС одна из организаторов Мария Зайцева.


Два года назад организаторы фестиваля добавили номинацию «Бриллиантовая жена» после многочисленных просьб девушек: жён со стажем, матерей, которые пропустили свой год, но очень хотят поучаствовать.


«Фестиваль поддерживает семейные ценности.


Это не конкурс, на который девочка пришла, участвует, каждые выходные пропадает — дома её не видят, где шляется?


Наоборот, этот проект — семейный. У нас девушки вместе с мужьями ездили на уик-энд в санаторий ’’Парус’’, вместе с мужьями участвовали в вечерних фотосессиях, вместе с мужьями ходили на мастер-класс и пекли пирожки. <…> Мы максимально стараемся научить девушек в первый год после свадьбы прожить семейную жизнь вместе и дожить до семейного бриллиантового юбилея», — пояснила Мария Зайцева.


Она отметила, что финал проводился в Новосибирске, потому что в прошлом году участница из столицы Сибири выиграла финал, который проводился в Перми.


Титул «Бриллиантовая невеста Новосибирска 2017» завоевала Татьяна Иваньева. «Золотой невестой Новосибирска 2017» стала Виктория Тимко, а «Серебряной невестой Новосибирска 2017» — Екатерина Печерина. Анастасия Квасова продемонстрировала свой опыт семейной жизни и одержала победу в номинации «Бриллиантовая жена Новосибирска 2018».


Татьяна Иваньева и Анастасия Квасова выступят на всероссийском финале фестиваля, который состоится 15 в новосибирском КТЦ «Евразия».


В прошлом году Анастасия Тараканова из Новосибирска получила титул «Бриллиантовая невеста России» на финале Всероссийского конкурса невест в Перми.

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