Огромный столб дыма вырос над Сухарной из-за вспыхнувшего пожара (обновлено)

Новосибирцы заметили столб дыма около 18:40

Сегодня вечером над улицей Сухарной вырос огромный столб дыма — по словам очевидцев, загорелись гаражи. На месте возгорания работает несколько пожарных машин, приехала скорая помощь.



Очевидец Никита Прошин сообщил НГС, что пожар начался примерно в 18:40. Огонь тушили три пожарных машины. Он отметил, что около 21:00 услышал хлопок. Взорвался газовый баллон, уверен Прошин.





«На Сухарной горят гаражи. Говорят, что пожар начался со взрыва какой-то газовой бочки», — рассказала корреспонденту НГС очевидица Алина Самедова в переписке в соцсети «ВКонтатке».



Алина уточнила, что гаражи находятся неподалёку от остановки «Сухарная» рядом с новым домом № 96/2.







Из-за пожара вырос высокий столб дыма





Очевидцы сообщили, что горят гаражи





По словам очевидцев, огонь тушили три пожарных расчёта





Столб дыма напугал местных жителей





Едкий дым окутал прилегающий квартал



«Сначала был дым. Потом пара сильных хлопков. А дальше приехали пожарные. Всё это издалека наблюдал», — описал происшедшее корреспонденту НГС другой очевидец Павел Овсищер в соцсети «ВКонтакте».





По словам Никиты Прошина, примерно к 22:00 пожар уже потушили.



Корреспондент НГС пытался связаться с пресс-службой МЧС по Новосибирской области, чтобы получить уточнённую информацию. Но на звонки в пресс-службе пока не ответили.





Напомним, вечером 14 апреля в Кировском районе Новосибирска загорелся трёхэтажный дом — из-за пожара перекрыли улицу.