Огромный столб дыма вырос над Сухарной из-за вспыхнувшего пожара (обновлено)
Сегодня вечером над улицей Сухарной вырос огромный столб дыма — по словам очевидцев, загорелись гаражи. На месте возгорания работает несколько пожарных машин, приехала скорая помощь.
Очевидец Никита Прошин сообщил НГС, что пожар начался примерно в 18:40. Огонь тушили три пожарных машины. Он отметил, что около 21:00 услышал хлопок. Взорвался газовый баллон, уверен Прошин.
«На Сухарной горят гаражи. Говорят, что пожар начался со взрыва какой-то газовой бочки», — рассказала корреспонденту НГС очевидица Алина Самедова в переписке в соцсети «ВКонтатке».
Алина уточнила, что гаражи находятся неподалёку от остановки «Сухарная» рядом с новым домом № 96/2.
«Сначала был дым. Потом пара сильных хлопков. А дальше приехали пожарные. Всё это издалека наблюдал», — описал происшедшее корреспонденту НГС другой очевидец Павел Овсищер в соцсети «ВКонтакте».
По словам Никиты Прошина, примерно к 22:00 пожар уже потушили.
Корреспондент НГС пытался связаться с пресс-службой МЧС по Новосибирской области, чтобы получить уточнённую информацию. Но на звонки в пресс-службе пока не ответили.
Напомним, вечером 14 апреля в Кировском районе Новосибирска загорелся трёхэтажный дом — из-за пожара перекрыли улицу.
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Алёна Мартынова
Фото Веры Сальницкой (1, 2), Анны Богдановой (3), Алины Самедовой (4), Никиты Прошина (5, 6)