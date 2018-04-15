Огромный столб дыма вырос над Сухарной из-за вспыхнувшего пожара (обновлено)

Новосибирцы заметили столб дыма около 18:40
Новосибирцы заметили столб дыма около 18:40

Сегодня вечером над улицей Сухарной вырос огромный столб дыма — по словам очевидцев, загорелись гаражи. На месте возгорания работает несколько пожарных машин, приехала скорая помощь.

Очевидец Никита Прошин сообщил НГС, что пожар начался примерно в 18:40. Огонь тушили три пожарных машины. Он отметил, что около 21:00 услышал хлопок. Взорвался газовый баллон, уверен Прошин.


«На Сухарной горят гаражи. Говорят, что пожар начался со взрыва какой-то газовой бочки», — рассказала корреспонденту НГС очевидица Алина Самедова в переписке в соцсети «ВКонтатке».

Алина уточнила, что гаражи находятся неподалёку от остановки «Сухарная» рядом с новым домом № 96/2.


Из-за пожара вырос высокий столб дыма
Из-за пожара вырос высокий столб дыма


Очевидцы сообщили, что горят гаражи
Очевидцы сообщили, что горят гаражи


По словам очевидцев, огонь тушили три пожарных расчёта
По словам очевидцев, огонь тушили три пожарных расчёта


Столб дыма напугал местных жителей
Столб дыма напугал местных жителей


Едкий дым окутал прилегающий квартал
Едкий дым окутал прилегающий квартал


«Сначала был дым. Потом пара сильных хлопков. А дальше приехали пожарные. Всё это издалека наблюдал», — описал происшедшее корреспонденту НГС другой очевидец Павел Овсищер в соцсети «ВКонтакте».


По словам Никиты Прошина, примерно к 22:00 пожар уже потушили.

Корреспондент НГС пытался связаться с пресс-службой МЧС по Новосибирской области, чтобы получить уточнённую информацию. Но на звонки в пресс-службе пока не ответили.


Напомним, вечером 14 апреля в Кировском районе Новосибирска загорелся трёхэтажный дом — из-за пожара перекрыли улицу.

Прочтений: 11072
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (3)3
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Прямой эфир

Открыт для общения: Сбербанк ответит на вопросы по ипотеке в эфире НГС.НОВОСТИ
В понедельник, 16 апреля, в прямом эфире НГС.НОВОСТИ новосибирцы смогут адресовать вопросы, касающиеся рынка жилищных кредитов, Марии Ромчановой, территориальному руководителю Сбербанка по работе с партнерами и ипотечным кредитованием.
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено