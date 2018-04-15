Пропавший мужчина со шрамом на щеке найден в Новосибирске

Информацию о местонахождении мужчины родственникам передали неравнодушные люди
Информацию о местонахождении мужчины родственникам передали неравнодушные люди

Сегодня в Новосибирске нашёлся 48-летний Константин Войтов, который 10 апреля ушёл из дома в Ленинском районе Новосибирска и исчез.


Среди особых примет мужчины поисковики называли два шрама: один на левой щеке, другой на правой руке.


«Был найден благодаря распространению информации в сети. Люди передали информацию родственникам. Те связались с сыном. Он поехал на место и обнаружил там отца. Объяснения его пока спутанные. Родные пережили несколько тревожных дней и сейчас просто рады тому, что их близкий человек дома. В полицию поедут завтра», — рассказала корреспонденту НГС руководитель инфогруппы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских в переписке в соцсети «ВКонтакте».


Вчера волонтёры из отряда «Лиза Алерт» нашли в Новосибирске пропавшую неделю назад 24-летнюю Викторию Гетман с тату и тоннелями в ушах, которая пропала по дороге с работы домой.

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