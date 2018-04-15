Видео: ГАЗ опрокинулся на бок после того, как его подрезал автобус

ГАЗ залетел колесом на поребрик и опрокинулся
ГАЗ залетел колесом на поребрик и опрокинулся

Сегодня на площади Труда в Ленинском районе Новосибирска ГАЗ-59 во время движения опрокинулся на правый бок.

Как уточнили аварийные комиссары мобильного приложения «Автоспас», этому предшествовало то, что автобус подрезал ГАЗ-59. Водитель ГАЗ притормозил и на тормозах залетел левым колесом на поребрик, что и привело к опрокидыванию.

В результате ДТП никто не пострадал. Инцидент произошёл в 16:30.



А вчера в Кировском районе Новосибирска столкнулись автомобили Toyota Chaser и Toyota Corolla. От удара Toyota Corolla выкинуло на ограждение.

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