«Результаты нас самих впечатляют»: новосибирцы вывезли в Шерегеш троих детей с ДЦП

Дети-инвалиды ездили в Шерегеш за счёт благотворительного фонда

Волонтёры благотворительного фонда «Спорту место» вернулись вместе со своими подопечными детьми-инвалидами из Шерегеша. Спортсмены тренировали троих ребят с ДЦП с 8 по 13 апреля.





«В ноябре мы ездили открывать сезон, а сейчас закрывали, — рассказал корреспонденту НГС директор благотворительного фонда «Спорту место» Владислав Иванов. — Там есть хороший склон учебный, с очень удобной инфраструктурой. И результаты нас самих впечатляют».





Пять дней волонтёры занимались с детьми горными лыжами и роликами. У каждого ребёнка было по две тренировки в день. «То есть такое расписание было спортивное, — пояснил Иванов. — И мы добились прогресса. У нас в ноябре ребёнок, который катался с помощью вертикализатора, сейчас в апреле уже он на подъёмнике с тренером рядышком поднимался. Как практически здоровый ребёнок. Да, он, может быть, неказисто едет, но он едет на своих ногах, он сам учится поворачивать уже без всякого устройства. Вот такой прогресс за один сезон. И другие дети прогрессируют — они научились и сидеть, и равновесие держать».





Волонтёры «Спорту место» в Шерегеше





Благотворительный фонд «Спорту место» появился в 2016 году — новосибирские спортсмены второй год тренируют детей-инвалидов и возят их в Шерегеш. К примеру, в январе инструкторы «Спорту место» научили кататься на лыжах незрячего студента факультета журналистики НГПУ — уже на второй тренировке Игорь Мельников смог самостоятельно съехать с горы.