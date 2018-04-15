«Результаты нас самих впечатляют»: новосибирцы вывезли в Шерегеш троих детей с ДЦП

Дети-инвалиды ездили в Шерегеш за счёт благотворительного фонда
Дети-инвалиды ездили в Шерегеш за счёт благотворительного фонда

Волонтёры благотворительного фонда «Спорту место» вернулись вместе со своими подопечными детьми-инвалидами из Шерегеша. Спортсмены тренировали троих ребят с ДЦП с 8 по 13 апреля. 


«В ноябре мы ездили открывать сезон, а сейчас закрывали, — рассказал корреспонденту НГС директор благотворительного фонда «Спорту место» Владислав Иванов. — Там есть хороший склон учебный, с очень удобной инфраструктурой. И результаты нас самих впечатляют». 


Пять дней волонтёры занимались с детьми горными лыжами и роликами. У каждого ребёнка было по две тренировки в день. «То есть такое расписание было спортивное, — пояснил Иванов. — И мы добились прогресса. У нас в ноябре ребёнок, который катался с помощью вертикализатора, сейчас в апреле уже он на подъёмнике с тренером рядышком поднимался. Как практически здоровый ребёнок. Да, он, может быть, неказисто едет, но он едет на своих ногах, он сам учится поворачивать уже без всякого устройства. Вот такой прогресс за один сезон. И другие дети прогрессируют — они научились и сидеть, и равновесие держать». 


Волонтёры «Спорту место» в Шерегеше


Благотворительный фонд «Спорту место» появился в 2016 году — новосибирские спортсмены второй год тренируют детей-инвалидов и возят их в Шерегеш. К примеру, в январе инструкторы «Спорту место» научили кататься на лыжах незрячего студента факультета журналистики НГПУ — уже на второй тренировке Игорь Мельников смог самостоятельно съехать с горы.

Прочтений: 1758
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (9)9
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Прямой эфир

Открыт для общения: Сбербанк ответит на вопросы по ипотеке в эфире НГС.НОВОСТИ
В понедельник, 16 апреля, в прямом эфире НГС.НОВОСТИ новосибирцы смогут адресовать вопросы, касающиеся рынка жилищных кредитов, Марии Ромчановой, территориальному руководителю Сбербанка по работе с партнерами и ипотечным кредитованием.
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено