Над Новосибирском замечено неподвижное облако в форме летающей тарелки (фото)

Октябрьский район Новосибирска 
Октябрьский район Новосибирска 

Днём 15 апреля над Новосибирском можно было увидеть лентикулярные облака, похожие на НЛО. 


Фотографию красивого явления в редакцию НГС прислал читатель Юрий. Он сообщил, что необычное облако заметил примерно в 16:00 в районе метро «Октябрьская». 


«Никогда не видел ничего подобного, поэтому вам и отправил, — объяснил читатель. — Меня самого заинтересовало явление это. В окошко увидел, смотрю, такая конфигурация интересная. Ну и снял тут же». 


Новосибирцы нередко наблюдают над городом природные явления, которые привлекают внимание. Среди них часто встречаются и другие формы облаков. Например, на прошлой неделе в камеру одного из новосибирских фотографов попали серебристые облака.

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