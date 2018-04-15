Как после бомбёжки: новосибирец обнаружил опасные ямы на дорогах МЖК

По словам местного жителя, улицы МЖК выглядят как после бомбёжки

На дорожное покрытие улиц пожаловались жители МЖК. По словам читателя НГС, асфальт на улицах Волочаевской, Лазурной и Татьяны Снежиной «покрыт ямами».





«Каждую весну дорожное покрытие выглядит как после бомбёжки, — объяснил читатель НГС Евгений. — Вернее, какое дорожное покрытие? Его нет. Есть ямы, и автолюбители просто переезжают из одной в другую на скорости 3–5 километров в час».







По словам жителя МЖК, несколько раз за лето дорожные рабочие закапывают ямы, однако через несколько дней асфальт вновь проваливается на этом же месте.





«Здесь нужно полностью застилать асфальт по улице Волочаевская на участке от пересечения с улицей Лазурной до улицы Татьяны Снежиной в обе стороны, а не сыпать в ямы эти лепёшки», — подчёркивает Евгений.







Микрорайон МЖК





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