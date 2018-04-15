Кулачные бои, верблюд и дети в военной форме: новосибирцы отметили праздник в Нарымском сквере

В Нарымском сквере можно было увидеть сотни детей в военной форме и с оружием





Сегодня, 15 апреля, в Нарымском сквере прошёл праздник под открытым небом — Красная горка, так в народе называют первое воскресенье после Пасхи.





Возле сцены можно было услышать казачьи и русские народные песни





Праздник начался с 14:00. В это время, по наблюдению корреспондента НГС, в Нарымском сквере находилось несколько тысяч новосибирцев.





Игра «Стенка на стенку»





В программе праздника — народные танцы и хороводы, соревнования по русской борьбе, площадки молодецких игр, стеношные бои и другие старинные развлечения.





Помериться силой мог любой желающий





Задача — вытолкать соперника из круга. Это полностью безопасный вид спорта, можно играть даже детям, — рассказал про спортивную игру «Толкушка» участник соревнований Кирилл.





Задача — вытеснить соперника из круга





Игра «Толкушка»





Взрослые и дети рассматривали технику, которую подвезли к празднику, — танки, военные машины и машины МЧС.









«Две машины привезли. Детей запускаем посидеть в машинах. Людям показываем инструменты, с чем работаем. Сейчас рацию показывали», — рассказал корреспонденту НГС начальник караула Юрий Батишев.





В Нарымском сквере можно было увидеть сразу две машины МЧС





Недалеко от военной техники взрослые женщины и один ребёнок водили хоровод и играли в старинную игру «Ручеёк».





Игра «Ручеёк»





Как убедилась корреспондент НГС, в парке можно найти множество тематических зон, в том числе и купить различные сувениры — деревянные иконы, расписанные вручную домики и мыло.

Горожане толпились возле сувенирных лавок





Деревянные изделия





Дети помладше катались на пони и верблюдице Анфисе. Прокатиться на пони можно было за 200 рублей, на верблюде — уже за 300 рублей.





Верблюд Анфиса





Все животные приехали в Нарымский сквер из новосибирского частного питомника, который находится на «Берёзовой роще».





Прокатиться на пони можно было за 200 рублей





На верблюдице — за 300 рублей





Юноши отрабатывали строевой шаг





На праздник пришли тысячи новосибирцев





Игра «Стенка на стенку»





В начале марта в сквере перед Новосибирским театром опера и балета прошёл концерт, посвящённый четвёртой годовщине присоединения Крыма: программа закончится праздничным фейерверком. Ради этого события автоинспекторы перекрыли часть улицы Депутатской от Красного проспекта до улицы Серебренниковской.