Кулачные бои, верблюд и дети в военной форме: новосибирцы отметили праздник в Нарымском сквере
Сегодня, 15 апреля, в Нарымском сквере прошёл праздник под открытым небом — Красная горка, так в народе называют первое воскресенье после Пасхи.
Праздник начался с 14:00. В это время, по наблюдению корреспондента НГС, в Нарымском сквере находилось несколько тысяч новосибирцев.
В программе праздника — народные танцы и хороводы, соревнования по русской борьбе, площадки молодецких игр, стеношные бои и другие старинные развлечения.
Задача — вытолкать соперника из круга. Это полностью безопасный вид спорта, можно играть даже детям, — рассказал про спортивную игру «Толкушка» участник соревнований Кирилл.
Взрослые и дети рассматривали технику, которую подвезли к празднику, — танки, военные машины и машины МЧС.
«Две машины привезли. Детей запускаем посидеть в машинах. Людям показываем инструменты, с чем работаем. Сейчас рацию показывали», — рассказал корреспонденту НГС начальник караула Юрий Батишев.
Недалеко от военной техники взрослые женщины и один ребёнок водили хоровод и играли в старинную игру «Ручеёк».
Как убедилась корреспондент НГС, в парке можно найти множество тематических зон, в том числе и купить различные сувениры — деревянные иконы, расписанные вручную домики и мыло.
Дети помладше катались на пони и верблюдице Анфисе. Прокатиться на пони можно было за 200 рублей, на верблюде — уже за 300 рублей.
Все животные приехали в Нарымский сквер из новосибирского частного питомника, который находится на «Берёзовой роще».
В начале марта в сквере перед Новосибирским театром опера и балета прошёл концерт, посвящённый четвёртой годовщине присоединения Крыма: программа закончится праздничным фейерверком. Ради этого события автоинспекторы перекрыли часть улицы Депутатской от Красного проспекта до улицы Серебренниковской.
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Алёна Истомина
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