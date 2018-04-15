Кулачные бои, верблюд и дети в военной форме: новосибирцы отметили праздник в Нарымском сквере

В Нарымском сквере можно было увидеть сотни детей в военной форме и с оружием 
В Нарымском сквере можно было увидеть сотни детей в военной форме и с оружием 


Сегодня, 15 апреля, в Нарымском сквере прошёл праздник под открытым небом — Красная горка, так в народе называют первое воскресенье после Пасхи. 


Возле сцены можно было услышать казачьи и русские народные песни 
Возле сцены можно было услышать казачьи и русские народные песни 


Праздник начался с 14:00. В это время, по наблюдению корреспондента НГС, в Нарымском сквере находилось несколько тысяч новосибирцев. 


Игра «Стенка на стенку» 
Игра «Стенка на стенку» 


В программе праздника — народные танцы и хороводы, соревнования по русской борьбе, площадки молодецких игр, стеношные бои и другие старинные развлечения. 


Помериться силой мог любой желающий 
Помериться силой мог любой желающий 


Задача — вытолкать соперника из круга. Это полностью безопасный вид спорта, можно играть даже детям, — рассказал про спортивную игру «Толкушка» участник соревнований Кирилл. 


Задача — вытеснить соперника из круга 
Задача — вытеснить соперника из круга 


Игра «Толкушка» 
Игра «Толкушка» 


Взрослые и дети рассматривали технику, которую подвезли к празднику, — танки, военные машины и машины МЧС. 


Кулачные бои, верблюд и дети в военной форме: новосибирцы отметили праздник в Нарымском сквере


«Две машины привезли. Детей запускаем посидеть в машинах. Людям показываем инструменты, с чем работаем. Сейчас рацию показывали», — рассказал корреспонденту НГС начальник караула Юрий Батишев. 


В Нарымском сквере можно было увидеть сразу две машины МЧС 
В Нарымском сквере можно было увидеть сразу две машины МЧС 


Недалеко от военной техники взрослые женщины и один ребёнок водили хоровод и играли в старинную игру «Ручеёк». 


Игра «Ручеёк» 
Игра «Ручеёк» 


Как убедилась корреспондент НГС, в парке можно найти множество тематических зон, в том числе и купить различные сувениры — деревянные иконы, расписанные вручную домики и мыло.

Горожане толпились возле сувенирных лавок 
Горожане толпились возле сувенирных лавок 


Деревянные изделия 
Деревянные изделия 


Дети помладше катались на пони и верблюдице Анфисе. Прокатиться на пони можно было за 200 рублей, на верблюде — уже за 300 рублей. 


Верблюд Анфиса 
Верблюд Анфиса 


Все животные приехали в Нарымский сквер из новосибирского частного питомника, который находится на «Берёзовой роще». 


Прокатиться на пони можно было за 200 рублей
Прокатиться на пони можно было за 200 рублей


На верблюдице — за 300 рублей
На верблюдице — за 300 рублей


Юноши отрабатывали строевой шаг
Юноши отрабатывали строевой шаг


На праздник пришли тысячи новосибирцев 
На праздник пришли тысячи новосибирцев 


Игра «Стенка на стенку» 
Игра «Стенка на стенку» 


В начале марта в сквере перед Новосибирским театром опера и балета прошёл концерт, посвящённый четвёртой годовщине присоединения Крыма: программа закончится праздничным фейерверком. Ради этого события автоинспекторы перекрыли часть улицы Депутатской от Красного проспекта до улицы Серебренниковской.

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