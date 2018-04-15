Из ТЦ «Большая Медведица» вывели посетителей из-за сработавшей сигнализации

В ТЦ сработала автоматическая пожарная сигнализация 
В ТЦ сработала автоматическая пожарная сигнализация 

Днём 15 апреля из торгово-развлекательного центра «Большая Медведица» эвакуировали посетителей.


«Прозвучала пожарная тревога, попросили всех покинуть здание, — рассказала корреспонденту НГС жительница Новосибирска Мария. — Мы все продавцы вышли, все покупатели вышли. Постояли минут 7–8. По громкоговорителю сказали, что тревога была ложной, и все вернулись на свои места. Пожарные не подъезжали, потому что очень мало времени прошло». 


Женщина добавила, что людей вывели из здания примерно в 13:55. 


«У нас сработал датчик, это ложная тревога была, — пояснила корреспонденту НГС администратор комплекса «Большая Медведица» Наталья. — У нас сейчас всё хорошо, просто пыль попала [на датчик]». 


Днём 13 апреля людей эвакуировали из торгово-развлекательного центра «Аура» на улице Военной

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