Мёртвого мужчину нашли на высоте второго этажа в Железнодорожном районе Новосибирска

Следователи устанавливают причину смерти погибшего

Утром 14 апреля строитель обнаружил труп мужчины на строительных лесах на высоте второго этажа в жилом доме на улице Советской в Железнодорожном районе Новосибирска.





«Сейчас устанавливают личность погибшего, — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе СК России по НСО. — Рабочий пришёл утром и увидел погибшего. Это не стройка, жилой дом, там идут фасадные работы».







В ведомстве пояснили, что на вид погибшему 25–30 лет. Причина смерти пока не установлена.





В марте спасатели МАСС нашли в гараже одного из кооперативов на улице Троллейная труп 40-летнего мужчины — он ушёл из дома накануне происшествия.