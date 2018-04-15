Мёртвого мужчину нашли на высоте второго этажа в Железнодорожном районе Новосибирска
Утром 14 апреля строитель обнаружил труп мужчины на строительных лесах на высоте второго этажа в жилом доме на улице Советской в Железнодорожном районе Новосибирска.
«Сейчас устанавливают личность погибшего, — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе СК России по НСО. — Рабочий пришёл утром и увидел погибшего. Это не стройка, жилой дом, там идут фасадные работы».
В ведомстве пояснили, что на вид погибшему 25–30 лет. Причина смерти пока не установлена.
В марте спасатели МАСС нашли в гараже одного из кооперативов на улице Троллейная труп 40-летнего мужчины — он ушёл из дома накануне происшествия.
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Алёна Истомина
Фото Густаво Зырянова