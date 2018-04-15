Шумные соседи избили новосибирца из-за жалоб в полицию

Сергей Солодкин боится возвращаться домой 
Сергей Солодкин боится возвращаться домой 

Вечером 14 апреля трое мужчин избили своего соседа Сергея Солодкина возле дома № 4 на улице Прибрежная. По словам пострадавшего, конфликт произошёл из-за того, что он неоднократно жаловался на шум из квартиры нападавших. 


«Просто они сильно шумят, мы им стучали в батарею, мы неоднократно писали заявление в полицию, раз пять или шесть», — объяснил корреспонденту НГС Солодкин. 


По словам Сергея, примерно в 17:45 он вместе со своей девушкой вышел из дома и встретил соседку из «шумной квартиры». Женщина начала ругаться и угрожать сибирякам, повторяя, что «сейчас с вами разберутся». 


«Потом она позвонила своим парням, с которыми живёт, — продолжил Солодкин. — Вышло трое парней. Мы с ними подрались. Защищались, было подозрение на сотрясение мозга, доктор его не подтвердил. Сейчас у меня руки болят и на голове небольшая шишка». 


Мужчина пояснил, что в «шумной квартире» живут пять парней, девушка и ребёнок. «Я писал в отдел опеки и попечительства. Там маленький ребёнок, он постоянно кричит. И они на него кричат. Полиция их [соседей] вчера не нашла. Мы боимся домой возвращаться». 


В пресс-службе ГУ МВД по НСО подтвердили факт обращения Солодкина в полицию. «Заявление действительно поступало, по данному факту сейчас участковый уполномоченный полиции проводит проверку», — пояснили в ведомстве. 


В прошлом году в Боровом произошла трагедия из-за горящей травы у дома. Экс-полицейский устроил жестокую расправу над соседями во время дня рождения — он застрелил мужчину и пытался убить его семью, но пока сосед расстреливал главу семейства, остальные успели спрятаться в доме, и тогда убийца начал палить по окнам. 

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