На Шлюзе в Новосибирске утонул экскаватор

Экскаватор пытались вытащить с помощью бульдозера и ещё двух экскаваторов 
Экскаватор пытались вытащить с помощью бульдозера и ещё двух экскаваторов 

В микрорайоне «Шлюз» при раскопке временной дамбы, утонул экскаватор. Читатель НГС стал свидетелем того, как рабочие пытались вытащить технику из Оби. 


«Утонул экскаватор, когда — точно не знаю. Вчера видел, как его пытались вытащить цепочкой из бульдозера и двух других экскаваторов», — рассказал очевидец. 


По словам местных жителей, экскаватор до сих пор стоит в воде. 


Заметим, что новосибирский шлюз ремонтируют последние несколько лет. Реконструкция каналов шлюза по контракту стоит более 580 миллионов рублей. Работы закончатся в ноябре 2020 года. 


Шлюз используют для того, чтобы переводить суда из Оби в водохранилище — в этом году сезон пассажирской навигации в Новосибирске начался в апреле. Работу шлюза начали показывать на экскурсии «Мистическая Бердь».

Прочтений: 7256
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (17)17
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Прямой эфир

Открыт для общения: Сбербанк ответит на вопросы по ипотеке в эфире НГС.НОВОСТИ
В понедельник, 16 апреля, в прямом эфире НГС.НОВОСТИ новосибирцы смогут адресовать вопросы, касающиеся рынка жилищных кредитов, Марии Ромчановой, территориальному руководителю Сбербанка по работе с партнерами и ипотечным кредитованием.
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено