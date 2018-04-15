На Шлюзе в Новосибирске утонул экскаватор

Экскаватор пытались вытащить с помощью бульдозера и ещё двух экскаваторов

В микрорайоне «Шлюз» при раскопке временной дамбы, утонул экскаватор. Читатель НГС стал свидетелем того, как рабочие пытались вытащить технику из Оби.





«Утонул экскаватор, когда — точно не знаю. Вчера видел, как его пытались вытащить цепочкой из бульдозера и двух других экскаваторов», — рассказал очевидец.







По словам местных жителей, экскаватор до сих пор стоит в воде.





Заметим, что новосибирский шлюз ремонтируют последние несколько лет. Реконструкция каналов шлюза по контракту стоит более 580 миллионов рублей. Работы закончатся в ноябре 2020 года.





Шлюз используют для того, чтобы переводить суда из Оби в водохранилище — в этом году сезон пассажирской навигации в Новосибирске начался в апреле. Работу шлюза начали показывать на экскурсии «Мистическая Бердь».

