Мужчина со шрамом на щеке загадочно пропал в Ленинском районе Новосибирска

Пропавший Константин Войтов 
Пропавший Константин Войтов 

В Новосибирске ищут 48-летнего Константина Войтова — 10 апреля он ушёл из дома на улице Ватутина в Ленинском районе Новосибирска и пропал.


«Человек просто вышел из дома, и всё, пока что не найден, — рассказали корреспонденту НГС в новосибирском поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». — Сейчас идут прозвоны больниц, моргов. Мужчина вышел в неизвестном направлении». 


Волонтёры уточнили, что раньше мужчина не пропадал. 


Согласно ориентировке «Лиза Алерт» рост Константина Войтова — около 175 сантиметров, телосложение крупное, глаза тёмно-карие, короткая стрижка, волосы тёмные с проседью. Из особых примет — два шрама, один на левой щеке, другой на правой руке. 


В день пропажи Константин Войтов был одет в красную куртку, чёрно-серую шапку в полоску, камуфляжные штаны и коричневые ботинки. 


Всех, кому известно что-либо о местонахождении Константина, просят позвонить в полицию или связаться с волонтерами «Лиза Алерт».


Недавно в Новосибирске нашли пропавшую 24-летнюю Викторию Гетман — девушка пропала по дороге с работы домой и не выходила на связь с родственниками больше недели. 

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