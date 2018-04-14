Жительница Новосибирска получила титул «Мисс Шерегеш»
Сегодня в рамках фестиваля Grelka Fest прошёл конкурс красоты «Мисс Шерегеш».
Первое место заняла жительница Новосибирска Анастасия Страшевская.
«В финал прошли десять человек. Он состоял из четырёх этапов. Участницам предложили придумать образ и спуститься в нём с горы на сноуборде, оригинально предложить человеку в костюме медведя кофе, выйти в купальнике и показать танцевальный номер», — рассказал НГС Никита Гирин, организатор фестиваля Grelka Fest.
Кроме того, девушки спустились с горы в одних купальниках.
«Очень здорово, что я приняла участие в этом конкурсе. Мне очень понравилась организация мероприятий, которые для нас проводились. Для меня огромным успехом было принять участие в массовом спуске в купальниках. Несмотря на то, что был холод, ветер, снег, дождь, всё равно я считаю, что мы молодцы — выдержали это испытание», — прокомментировала свою победу Анастасия Страшевская.
Как отмечают организаторы конкурса красоты, победительница получила 40 тысяч рублей.
Сегодня НГС писали о массовом спуске в купальниках и шортах, который прошёл в рамках фестиваля Grelka Fest. Наши журналисты собрали самые жаркие снимки с мероприятия.
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Сергей Жигальцев
Фото Елены Юркиной (предоставлено оргкомитетом Grelka Fest)