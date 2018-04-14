На улице Мира загорелся трёхэтажный дом

Пожарные разгребают завалы на третьем этаже
Пожарные разгребают завалы на третьем этаже

Вечером 14 апреля в Кировском районе Новосибирска загорелся трёхэтажный дом — из-за пожара перекрыли улицу.


По словам корреспондента НГС, который находится на месте происшествия, пожар произошёл на третьем этаже жилого дома по улице Мира, 3. На месте работают пожарные. 


«ГИБДД перекрыла улицу от площади Сибиряков-Гвардейцев до конца дома. Пропускают только трамваи в сторону Ватутина. Пожар ещё не ликвидировали, но, похоже, локализовали», — сообщает журналист. По наблюдениям корреспондента НГС, от возгорания пострадали несколько квартир.



Официальной информации о случившемся пока нет.


В начале апреля возле Димитровского моста произошёл пожар — после того, как его потушили, там нашли труп мужчины.

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