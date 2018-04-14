Баскетбол: БК «Новосибирск» обыграл «Университет-Югра» и вышел в полуфинал

Два дня назад новосибирские баскетболисты уже нанесли поражение соперникам из Сургута 
Два дня назад новосибирские баскетболисты уже нанесли поражение соперникам из Сургута 

В рамках домашнего матча баскетболисты БК «Новосибирск» нанесли поражение команде «Университет-Югра» (Сургут) и вышли в полуфинал Суперлиги.


Матч состоялся сегодня и закончился счётом 90:89 в пользу хозяев площадки.


«Очень рад, что выиграли игру, серию и вышли в четверку сильнейших команд. Сегодня мы слишком рано поверили в то, что эту серию уже выиграли. Было небольшая недооценка, что состав у нас больше, что мы сможем соперника перебегать. Три четверти, по сути, не защищались, пропускали в каждой по 20 очков. Если в предыдущей игре мы всего пропустили 60 очков, то сегодня практически столько за первую половину. В последней четверти смогли собраться, стало получаться в защите, отсюда пошла и игра в нападении. Плюс, где-то повезло», — прокомментировал победу Владимир Певнев, главный тренер БК Новосибирск.


Это уже первая победа новосибирцев над соперниками из Сургута за последнее время. Два дня назад БК «Новосибирск» дома обыграл «Университет-Югра». Итог встречи — 74:60 в пользу хозяев площадки.

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