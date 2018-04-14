Опасные игры: спасатели сняли с льдины двух детей

Подростки проплыли на льдине порядка двух километров 
Подростки проплыли на льдине порядка двух километров 

Новосибирские спасатели сняли с льдины двух детей в Первомайском районе.


Инцидент произошёл сегодня, 14 апреля, в Первомайском районе.


«<…> На пульт диспетчера позвонили обеспокоенные жители Первомайского района Новосибирской области, ставшие очевидцами ужасающей картины: двое детей были замечены на плывущей льдине по реке Иня, проплыв при этом порядка двух километров», — сообщает пресс-служба МЧС по Новосибирской области.


По словам представителей ведомства, спасатели сняли детей с льдины при помощи аэробота.


«Подростки не пострадали, но были переданы сотрудникам скорой медицинской помощи для осмотра. В дальнейшем, и с детьми, и с родителями была проведена профилактическая беседа», — поясняет пресс-служба.


В ведомстве отмечают, что главная особенность детской психики — это практически полное отсутствие порога страха. Дети попросту не осознают опасности.


Сотрудники МЧС по Новосибирской области призывают родителей пристально следить за своими детьми и пресекать на корню любые попытки поиграть у воды или кататься на самодельных плотах, досках, не прыгать с льдины на льдину.


Однако далеко не всегда трагедия происходит из-за шалости самих детей. В начале февраля НГС писали о двух детях, которые утонули в вырытой рабочими яме. После случившегося глава Колыванского района ушёл в отставку.

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