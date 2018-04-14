Водитель «Тойоты» попытался уйти от столкновения и попал в ДТП
Сегодня днём в Кировском районе в столкновении сошлись автомобили Toyota Chaser и Toyota Corolla.
По информации аварийных комиссаров мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск, машины двигались по Винаповскому мосту со стороны улицы Петухова в сторону Ватутина.
«Со слов водителя Toyota Chaser, впереди него резко остановился автомобиль и он прибегнул к экстренному торможению. Стал перестраиваться в правый ряд, где совершил столкновение с автомобилем Toyota Corolla», — сообщает «Автоспас».
От удара Toyota Corolla выкинуло на ограждение, уточняют аварийные комиссары. В ДТП никто не пострадал.
Далеко не все аварии заканчиваются благополучно для их участников. Сегодня на трассе в Болотнинском районе столкнулись два грузовика и велосипедист. В результате ДТП погибли двое мужчин.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Сергей Жигальцев
Фото «Автоспас» Новосибирск