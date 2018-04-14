Водитель «Тойоты» попытался уйти от столкновения и попал в ДТП

От удара Toyota Corolla выкинуло на ограждение, сообщает «Автоспас»

Сегодня днём в Кировском районе в столкновении сошлись автомобили Toyota Chaser и Toyota Corolla.







По информации аварийных комиссаров мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск, машины двигались по Винаповскому мосту со стороны улицы Петухова в сторону Ватутина.







«Со слов водителя Toyota Chaser, впереди него резко остановился автомобиль и он прибегнул к экстренному торможению. Стал перестраиваться в правый ряд, где совершил столкновение с автомобилем Toyota Corolla», — сообщает «Автоспас».







От удара Toyota Corolla выкинуло на ограждение, уточняют аварийные комиссары. В ДТП никто не пострадал.





Далеко не все аварии заканчиваются благополучно для их участников. Сегодня на трассе в Болотнинском районе столкнулись два грузовика и велосипедист. В результате ДТП погибли двое мужчин.

