Водитель «Тойоты» попытался уйти от столкновения и попал в ДТП

От удара Toyota Corolla выкинуло на ограждение, сообщает «Автоспас» 
От удара Toyota Corolla выкинуло на ограждение, сообщает «Автоспас» 

Сегодня днём в Кировском районе в столкновении сошлись автомобили Toyota Chaser и Toyota Corolla.


По информации аварийных комиссаров мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск, машины двигались по Винаповскому мосту со стороны улицы Петухова в сторону Ватутина.


«Со слов водителя Toyota Chaser, впереди него резко остановился автомобиль и он прибегнул к экстренному торможению. Стал перестраиваться в правый ряд, где совершил столкновение с автомобилем Toyota Corolla», — сообщает «Автоспас».


От удара Toyota Corolla выкинуло на ограждение, уточняют аварийные комиссары. В ДТП никто не пострадал. 


Далеко не все аварии заканчиваются благополучно для их участников. Сегодня на трассе в Болотнинском районе столкнулись два грузовика и велосипедист. В результате ДТП погибли двое мужчин.

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