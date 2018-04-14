По Новосибирску прошлась внезапная апрельская метель
На Новосибирск обрушился сильный снегопад — он прошёл спустя несколько минут.
По наблюдениям корреспондента НГС, крупные снежные хлопья начали валить вечером 14 апреля, около 18:50. Видимость составляла не более 300 метров.
Синоптики предупреждали новосибирцев о непогоде в выходные. По их прогнозам, вместе со снегом в апреле их ждёт гололёд и ночные морозы. Осадки должны прекратиться завтра, 15 апреля.
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Кирилл Шматков
Фото и видео автора