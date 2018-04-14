По Новосибирску прошлась внезапная апрельская метель

На Новосибирск обрушился сильный снегопад — он прошёл спустя несколько минут.


За снежной стеной почти не видно бизнес-центр «Кобра»
За снежной стеной почти не видно бизнес-центр «Кобра»


По наблюдениям корреспондента НГС, крупные снежные хлопья начали валить вечером 14 апреля, около 18:50. Видимость составляла не более 300 метров. 



Синоптики предупреждали новосибирцев о непогоде в выходные. По их прогнозам, вместе со снегом в апреле их ждёт гололёд и ночные морозы. Осадки должны прекратиться завтра, 15 апреля.

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В понедельник, 16 апреля, в прямом эфире НГС.НОВОСТИ новосибирцы смогут адресовать вопросы, касающиеся рынка жилищных кредитов, Марии Ромчановой, территориальному руководителю Сбербанка по работе с партнерами и ипотечным кредитованием.
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