Новосибирцев попросили помочь в поиске подозреваемого в нападении с ножом

Мужчину объявили в розыск 14 апреля

Полиция Новосибирска объявила в розыск 49-летнего Олега Кудрявцева — его подозревают в нападении с ножом.





Как рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России, в ночь с 13 на 14 апреля в Ленинском районе мужчина поссорился с жителем Новосибирска и ударил его ножом. Его подозревают по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подробности происшествия в полиции пока не раскрывают.





«Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого, просят сообщить в полицию по телефонам: 232-64-81, 232-17-18, 8-960-786-95-02. Конфиденциальность гарантируется», — добавили в ведомстве.





Вчера новосибирские следователи попросили помощи в розыске 30-летнего мужчины, которого обвиняют в убийстве охранника в караоке-баре «Ухо & Медведь».

