15 миллионов, пять машин и пять домов: названы самые богатые депутаты

Сенаторы и депутаты Госдумы опубликовали декларации о своих доходах

Депутаты Госдумы РФ и Совета Федерации отчитались о своих доходах за прошлый год — самым богатым депутатом от НСО оказался Максим Кудрявцев, а сенатором — Виктор Лаптев.





Данные о доходах появились на официальных сайтах ведомств.





Владимир Лаптев, член Совета Федерации Федерального собрания РФ задекларировал доход в 8,9 миллиона рублей. В собственности у него два земельных участка, один из которых записан на ребёнка, жилой дом и доля в другом жилом доме площадью 368 квадратных метров, гараж, доля в нежилом помещении площадью 15 квардатных метров, а также земельный участок под автостоянку в 318 квадратных метров и две квартиры — в пользовании у Лаптева площадью 54,6 квадратов, а в пользовании у двоих детей площадью 28,7 квадратов.





У другого сенатора Новосибирской области Надежды Болтенко задекларировано 5,9 миллиона рублей дохода, а у её супруга 2,06 миллиона. В собственности у неё два земельных участка общей площадью 6372 квадрата под огород и сад, четыре квартиры, каждая площадью 47–63 квадрата, ещё четыре площадью 42–100 квадратов — у её супруга. У семьи задекларирован гараж. В пользовании у Болтенко — три квартиры площадью 33–100 квадратных метров. На супруга оформлен внедорожник Toyota Land Cruiser.





Надежда Болтенко и Владимир Лаптев





Вся собственность Лаптева и Болтенко, согласно декларациям, расположена на территории России. В прошлом году они задекларировали 4 миллиона и 6,27 миллиона соответственно.





Сведения о доходах появились и от депутатов Госдумы РФ. Больше всех в 2017 году заработал представитель «Единой России» Максим Кудрявцев. Он задекларировал 15,9 миллиона рублей, а его супруга — 15,8 миллиона рублей. С ней Кудрявцев владеет двумя земельными участками, домом площадью 323 квадратных метра, квартирой площадью 174 квадрата. В семье два автомобиля — BMW X6 xDrive35i и Mersedes-Benz GL 400. В прошлом году Кудрявцев задекларировал 52 миллиона рублей.





Вера Ганзя, депутат от КПРФ, заработала 6,2 миллиона рублей. У неё в собственности две квартиры площадью 29–45 квадратов.





«Единоросс» Андрей Каличенко получил доход в 4,6 миллиона рублей, а также квартиру, жилой корпус и долю в земельном участке. Его супруга задекларировала 416 тысяч рублей и две машины — Toyota Corolla и Lexus RX.





Александр Карелин за год заработал чуть больше 7 миллионов рублей. Он владеет пятью жилыми домами и шестью земельными участками, а его супруга — квартирой площадью 182 квадрата. Кроме того, на Карелина оформлено пять машин, среди которых Mersedes-Benz, Mini Cooper S, «Волга» и другие, а также два мотовездехода и мотоцикл Harley-Davidson.





Почти не изменились доходы Александра Жукова — в 2016 году он задекларировал 6,9 миллиона рублей, а в 2017 — 6,1 миллиона. У его супруги — 1,1 миллиона рублей. У семьи — жилой дом, квартира в 267 квадратов и две машины: Grand Ambassador и Mercedes-Benz S 350.





Доходы Виктора Игнатова в прошлом году составили 4 миллиона рублей. В его собственности две квартиры, одна из которых внаём на срок полномочий депутата.





У Дмитрия Савельева из ЛДПР задекларировано 4,6 миллиона рублей, квартира в 99 квадратов и пять нежилых помещений.





Дмитрий Перминов получил доход в 5,9 миллиона рублей. В собственности у депутата квартира площадью 77 квадратов, доля в другой квартире, жилой дом и две машины: Lada Priora и Toyota RAV4.