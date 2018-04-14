Толпы новосибирцев заполонили площадки «Тотального диктанта»

В Новосибирске написать диктант можно на 65 площадках
В Новосибирске написать диктант можно на 65 площадках

В Новосибирске стартовал «Тотальный диктант» — тысячи новосибирцев решили проверить свою грамотность и заполонили площадки.


Как сообщили организаторы в группе «Тотального диктанта» соцсети «ВКонтакте», для участия в акции зарегистрировались более 126 тысяч человек. Всего в Новосибирске открыли 65 площадок. Центральной стал аэропорт Толмачёво — здесь текст продиктует известный новосибирец, юморист, актёр и телеведущий Андрей Бочаров. Самое большое количество участников примет НГУ — здесь диктант прочтёт языковой помощник Алиса компании «Яндекс». Кроме того, диктант напишут на земной орбите, на трёх бортах авиакомпании S7 Airlines и в 76 странах мира.


Начало акции в ГПНТБ
Начало акции в ГПНТБ


В этом году участники напишут под диктовку отрывки из нового романа татарской писательницы Гузель Яхиной

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