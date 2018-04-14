На трассе в Новосибирской области столкнулись два грузовика и задели велосипедиста

ДТП произошло утром 14 апреля
ДТП произошло утром 14 апреля

На трассе в Болотнинском районе произошло ДТП с двумя грузовиками и велосипедистом — погибли двое мужчин.


Авария произошла 14 апреля около 10:50 на 145-м километре трассы Р255 «Сибирь». Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России, на трассе столкнулись два грузовика — «Вольво» и КАМАЗ, которые двигались в одном направлении. 


«После столкновения КАМАЗ совершил наезд на велосипедиста, двигавшегося по обочине. В результате ДТП погибли водитель автомобиля "Вольво" и велосипедист», — сообщили в пресс-службе ведомства и добавили, что полицейские устанавливают личности погибших. На месте работают сотрудники ГИБДД. 


Вчера в Новосибирске произошла ещё одна авария с грузовиком — он врезался в иномарку, которая стояла на «аварийке» на Бугринском мосту

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