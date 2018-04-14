Из-за дорожников на Бердском шоссе образовалась длинная пробка

Днём 14 апреля на Бердском шоссе у разъезда Иня в Новосибирске образовалась пробка — она собралась из-за дорожников, работающих на мосту.


Видео с затором на шоссе появилось в группе «ДПС Контроль НСО» в соцсети «ВКонтакте». По словам очевидцев, он образовался из-за дорожников. В диспетчерской ГУБО корреспонденту НГС пояснили, что на этом участке рабочие моют разделительную полосу. По продолжительности работ на мосту специалисты сориентировать не смогли: «Мы до пяти работаем, как закончат, так уйдут».



По данным сервиса Яндекс.Пробки, скорость движения по шоссе в сторону центра не превышает 5-10 км/ч. Длина пробки достигает полутора километров. 


Скорость движения в районе разъезда не превышает 10 км/ч
Скорость движения в районе разъезда не превышает 10 км/ч


На момент написания заметки дорожную ситуацию в Новосибирске оценивали в пять баллов. Наиболее серьёзные заторы — на Большевистской у «Речного вокзала», на Военной в районе перекрёстка с Ипподромской, на Советском шоссе в сторону СТЦ «МЕГА», на улице Сибиряков-Гвардейцев на участке от площади до Северного проезда.


Ранее городские власти анонсировали время, когда в Новосибирске появится новая дорожная разметка.

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