Полиция оцепила двор в Первомайском районе из-за бесхозной вещи

Полиция держала двор оцепленным около часа
Полиция держала двор оцепленным около часа

Днём 14 апреля в одном из дворов Первомайского района нашли бесхозный предмет — его проверили полицейские.


Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе регионального ГУ МВД России, в 10:55 в полицию сообщили о бесхозном предмете, найденном во дворе жилого дома на улице Первомайская, 234. Полицейские вместе с сапёрами выехали на место и оцепили двор жилой 10-этажки. «Сотрудники установили, что предмет не представляет опасности для граждан», — коротко пояснили в пресс-службе ведомства. 


В медицинском центре «Гамма», который расположен в том же доме, рассказали корреспонденту НГС, что двор оцепили на час из-за найденной гранаты. Сейчас оцепления уже нет.


Недавно во дворе одного из домов в Академгородке нашли муляж авиационного снаряда — его вывезли в лес и оцепили

Прочтений: 1911
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (5)5
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Прямой эфир

Открыт для общения: Сбербанк ответит на вопросы по ипотеке в эфире НГС.НОВОСТИ
В понедельник, 16 апреля, в прямом эфире НГС.НОВОСТИ новосибирцы смогут адресовать вопросы, касающиеся рынка жилищных кредитов, Марии Ромчановой, территориальному руководителю Сбербанка по работе с партнерами и ипотечным кредитованием.
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено