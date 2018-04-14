Полиция оцепила двор в Первомайском районе из-за бесхозной вещи

Полиция держала двор оцепленным около часа

Днём 14 апреля в одном из дворов Первомайского района нашли бесхозный предмет — его проверили полицейские.





Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе регионального ГУ МВД России, в 10:55 в полицию сообщили о бесхозном предмете, найденном во дворе жилого дома на улице Первомайская, 234. Полицейские вместе с сапёрами выехали на место и оцепили двор жилой 10-этажки. «Сотрудники установили, что предмет не представляет опасности для граждан», — коротко пояснили в пресс-службе ведомства.





В медицинском центре «Гамма», который расположен в том же доме, рассказали корреспонденту НГС, что двор оцепили на час из-за найденной гранаты. Сейчас оцепления уже нет.







Недавно во дворе одного из домов в Академгородке нашли муляж авиационного снаряда — его вывезли в лес и оцепили.