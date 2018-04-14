Пропавшую сибирячку с тату и тоннелями нашли живой

В понедельник девушка будет писать объяснительную

В Новосибирске нашли пропавшую неделю назад 24-летнюю Викторию Гетман — неделю назад она пропала по дороге с работы домой.





Как сообщили корреспонденту НГС в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт», девушку нашли ночью 14 апреля.





«Виктория была найдена в Дзержинском районе, не очень далеко от места её проживания. Её жизни и здоровью ничего не угрожает. Никаких объяснений по поводу причин её отсутствия на данный момент нами не получено. Она будет в понедельник в отделе полиции писать объяснительную. <...> Немаловажную роль играло свидетельство, которое мы получили благодаря ориентировке, размещённой в сети Интернет. Люди её увидели, обратили внимание, позвонили нам сообщили», — сообщили поисковики.







Виктория Гетман пропала в прошлые выходные, 8 апреля. Она позвонила маме, предупредила, что едет домой с работы, а потом не выходила на связь. Среди отличительных примет Виктории был пирсинг, тоннели и татуировка.





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