Сибирячка в бикини и сноубордист с голым торсом пролетели на параплане над Шерегешем

Александр с Алёной присоединились к ежегодному спуску в бикини, но сделали это по-своему

Накануне ежегодного массового спуска в купальниках Grelka Fest в Шерегеше новосибирский парапланерист Александр Орлов, который вернулся из Вьетнама, поднялся в небо вместе с лыжницей в бикини. На самом Александре были шорты с пальмами и сноуборд.







«Ещё когда был во Вьетнаме, мне друзья сообщили даты ежегодного спуска в купальниках, плюс что приезжает “Ленинград” — Шнур будет праздновать день рождения. И в шутку предложили покатать Шнура. Я задумался, а не устроить ли нам чего-нибудь? Хотя бы поучаствовать в проекте бикини-феста. Когда купил билет в Россию, стал искать по знакомым девушку, которая согласилась бы полетать на параплане в купальнике в достаточно холодную погоду.





Мало кто на это согласится из нормальных девушек»,





— рассказал корреспонденту НГС Александр Орлов в переписке в WhatsApp.







Далеко не каждая девушка отважится полететь в купальнике в зимних условиях





Поучаствовать в авантюре решилась барнаульская альпинистка Алёна Пономарёва, недавно переехавшая в Новосибирск.







По словам Алёны, самые напряжённые секунды — перед стартом





Изначально полёт планировали в день массового спуска, но погода внесла свои коррективы. В субботу синоптики обещали сильный ветер — до 10 м/с.





«Никто из нормальных парапланеристов в такую погоду не летает. Предполагалось, что пятница — условно лётный день: может быть, мы полетаем, но будут сложные лётные условия. Решили лететь в пятницу», — пояснил Орлов.







Александр с Алёной сначала спускались на лыжах и сноуборде, набирая скорость, а потом взлетели





Всего полёта было два. Для Алёны Пономарёвой это первый опыт парапланеризма.







«Не ожидала таких эмоций, потому что хожу в горы, много вижу, много испытываю. Но тут, действительно, и дух захватывало, и эмоции меня просто переполняли. На втором полёте я старалась сдерживаться, чтобы не передавать на камеру излишние эмоции — не напугать зрителей. Со стороны казалось страшно, что нас куда-то несёт, но на самом деле Саша всё контролировал. Эмоции у меня просто зашкаливали! Он качал параплан влево и вправо. В первый полёт мы пролетели между двумя высоченными ёлками и над опорами подъёмника. Было ощущение, что мы вот-вот зацепимся ногами», — поделилась впечатлениями с корреспондентом НГС Алёна.





Девушку в бикини в полёте согревал адреналин





«Каким-то чудом мы удержались на ногах, взлетели, полетели. Алёна поорала от восторга.





Мы между деревьями практически вплотную прошли, чуть не касаясь макушек ногами. Во второй полёт ветер поменял направление — стал ещё сложнее и сильнее.





Мы бы без помощи не стартовали — помогла команда альпинистов, которая приехала с Алёной», — рассказал Александр.







Алёна отметила, что холода и каких-либо неудобств не испытывала — согревал адреналин.







Прерывистый ветер немного пощекотал парапланеристам нервы





«Полностью доверилась профессионалу, делала всё, что он говорил. Знала, что всё будет хорошо. Мы с Сашей встретились заранее, всё обсудили — чувствовалось, человек знает своё дело, что он и подтвердил. На втором заходе дул прерывистый ветер. Было тяжело угадать его порывы и направления.





Был момент, что нас начало заносить на подъёмники. Мы спускались со лба горы, и подъёмники были с обеих сторон, но Саша справился.





Главное, сказал он мне, не волнуйся, мы выровняемся, и полёт пойдёт хорошо. Так и получилось», — добавила Алёна.







По словам Александра, если он встретится в Шерегеше с Сергеем Шнуровым, предложит ему полетать на параплане в качестве подарка ко дню рождения музыканта.









Пока Александр Орлов находился во Вьетнаме, он отмечал российские праздники в небе: на Масленицу кушал в полёте блины вместе с тремя девушками, а на 8 Марта дарил женщинам с воздуха розы.

