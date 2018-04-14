Число пассажиров рейса Новосибирск–Пхукет за год выросло на 159,9%
Только за три прошедших месяца 2018 года аэропорт Толмачево обслужил более 1 миллиона пассажиров. Количество пассажиров на внутренних воздушных линиях за год выросло на 26% (784 782 человек), а на международных — на 21% (387 531 пассажиров). Об этом сообщается на официальном сайте аэропорта.
На международных авиалиниях самый большой прирост показали Пхукет (+159,9%), Дубай (+115%), Бангкок (+97,8%). На внутренних рейсах в лидерах оказались перелеты в Красноярск (+184%), Благовещенск (+153%) и Челябинск (+107,8%).
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Валерий Иванов
Фото предоставлено пресс-службой аэропорта Толмачево