Футбол: ФК «Сибиряк» одержал победу над «Прогрессом»
Вчера, 13 апреля, на состоявшемся поздно вечером матче футболисты «Сибиряка» одержали внушительную победу над хозяевами площадки командой «Прогресс» из Глазова со счетом 4:2.
У «Сибиряка» авторами голов стали Жоан (4-я минута встречи) и Сими Сайотти (10-я, 43-я и 50-я минуты). В «Прогрессе» отличились Артур Мелконян (23-я минута) и Денис Гуляйкин (25-я минута матча). Следующая игра между «Сибиряком» и «Прогрессом» состоится сегодня, в субботу 14 апреля.
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Валерий Иванов
Фото instagram.com/sibiryak_futsal