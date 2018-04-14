Футбол: ФК «Сибиряк» одержал победу над «Прогрессом»

У «Сибиряка» авторами голов стали Жоан и Сими Сайотти.
У «Сибиряка» авторами голов стали Жоан и Сими Сайотти.

Вчера, 13 апреля, на состоявшемся поздно вечером матче футболисты «Сибиряка» одержали внушительную победу над хозяевами площадки командой «Прогресс» из Глазова со счетом 4:2.


У «Сибиряка» авторами голов стали Жоан (4-я минута встречи) и Сими Сайотти (10-я, 43-я и 50-я минуты). В «Прогрессе» отличились Артур Мелконян (23-я минута) и Денис Гуляйкин (25-я минута матча). Следующая игра между «Сибиряком» и «Прогрессом» состоится сегодня, в субботу 14 апреля.


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