В Новосибирске пропала 16-летняя девушка: полиция и волонтеры ищут ее уже пятый день
Поисковый отряд «Маяк» сообщил о том, что 8 апреля ушла из дома в Пашино (Калининский район) и не вернулась Вера Шкилева, 2002 года рождения. К настоящему моменту ее местонахождение не установлено.
Была одета в черную куртку с розовой подкладкой, черные джинсы и черные кроссовки. Рост девушки 165 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, прямые, средней длины.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о месте нахождения пропавшей, волонтеры просят сообщить в полицию по единому номеру 112 или на номер ДПСО «Маяк» 8–951–393–0911.
Ранее НГС уже сообщал о пропавшем 10 апреля 14-летнем Романе Атрохове, который был найден на следующий день и передан полиции и матери.
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Валерий Иванов
Фото vk.com/dpso_mayak