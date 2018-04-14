Видео: избитый за громкую музыку мужчина пролежал возле подъезда около часа

Полиция смогла быстро найти и задержать подозреваемого благодаря видео с камеры наблюдения
Полиция смогла быстро найти и задержать подозреваемого благодаря видео с камеры наблюдения

В конце марта возле жилого дома на Новоуральской, 15/4 в Новосибирске избили мужчину — происшествие попало на камеры наблюдения. 


Ролик появился на канале «Программа Безопасный Дом» на видеохостинге YouTube вечером 13 апреля. 


На видео можно увидеть, как в полночь 30 марта возле подъезда происходит драка, после чего в подъезд заходят мужчина с женщиной, а избитый остаётся лежать на улице. За то время, пока мужчина находился на земле, к нему подошёл прохожий и проехал мимо автомобиль, но так и не остановился. Лежал потерпевший у подъезда, судя по видеозаписи, около часа.



«Камера работает исправно, просто у подъезда не было света. А это вопрос к управляющей компании. Но при этом лица при входе в подъезд всё равно видны», — объяснили качество видео в пресс-службе программы «Безопасный дом».


Корреспонденту НГС уточнили в Следственном управлении, что благодаря ролику подозреваемого задержали по горячим следам: «Следователем возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью). Конфликт произошёл, как установлено, из-за громкой музыки. Потерпевший живой».


В начале марта в интернете появилось видео, на котором отъезжающая от подъезда девушка на внедорожнике снесла ограду детской площадки во дворе дома.

Прочтений: 5342
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (43)43
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Прямой эфир

Открыт для общения: Сбербанк ответит на вопросы по ипотеке в эфире НГС.НОВОСТИ
В понедельник, 16 апреля, в прямом эфире НГС.НОВОСТИ новосибирцы смогут адресовать вопросы, касающиеся рынка жилищных кредитов, Марии Ромчановой, территориальному руководителю Сбербанка по работе с партнерами и ипотечным кредитованием.
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено