Видео: избитый за громкую музыку мужчина пролежал возле подъезда около часа

Полиция смогла быстро найти и задержать подозреваемого благодаря видео с камеры наблюдения

В конце марта возле жилого дома на Новоуральской, 15/4 в Новосибирске избили мужчину — происшествие попало на камеры наблюдения.





Ролик появился на канале «Программа Безопасный Дом» на видеохостинге YouTube вечером 13 апреля.





На видео можно увидеть, как в полночь 30 марта возле подъезда происходит драка, после чего в подъезд заходят мужчина с женщиной, а избитый остаётся лежать на улице. За то время, пока мужчина находился на земле, к нему подошёл прохожий и проехал мимо автомобиль, но так и не остановился. Лежал потерпевший у подъезда, судя по видеозаписи, около часа.











«Камера работает исправно, просто у подъезда не было света. А это вопрос к управляющей компании. Но при этом лица при входе в подъезд всё равно видны», — объяснили качество видео в пресс-службе программы «Безопасный дом».







Корреспонденту НГС уточнили в Следственном управлении, что благодаря ролику подозреваемого задержали по горячим следам: «Следователем возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью). Конфликт произошёл, как установлено, из-за громкой музыки. Потерпевший живой».





В начале марта в интернете появилось видео, на котором отъезжающая от подъезда девушка на внедорожнике снесла ограду детской площадки во дворе дома.