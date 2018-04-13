Пожарные залили пеной площадь Ленина из-за «Хонды» с пробитым баком

Вечером 13 апреля на площади Ленина в Новосибирске разлилось топливо — пожарные смыли его с асфальта водой и пеной.





Парковку на площади Ленина залили пеной и водой





Работающих на площади пожарных корреспондент НГС увидел в восьмом часу вечера.





В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области пояснили, что топливо разлилось из припаркованной Honda CR-V — предположительно, у неё пробит бак. Владельца машины на месте не оказалось. Пожарных вызвали очевидцы. Работники экстренной службы были на месте уже через семь минут.





«Приехали в 19:01 туда, проверили, посмотрели, увидели, что топливо практически всё выбежало на асфальт. Они (пожарные. — О.Х.) смыли пеной всё, чтобы ни в коем случае возгорание не возникло, то есть водой вперемешку с пеной <...> Никто из хозяев автомобиля так и не появился, подождали они чуть-чуть и уехали», — прокомментировали в МЧС.







Из «Хонды» вытекло практически всё топливо





Пожарные приехали через семь минут после получения вызова





Владельца машины на месте не оказалось — ему оставили записку





В сентябре прошлого года горожане заметили большое количество пены на улице Большевистской в районе Речного вокзала: залита была вся проезжая часть в сторону центра города.