Пожарные залили пеной площадь Ленина из-за «Хонды» с пробитым баком
Вечером 13 апреля на площади Ленина в Новосибирске разлилось топливо — пожарные смыли его с асфальта водой и пеной.
Работающих на площади пожарных корреспондент НГС увидел в восьмом часу вечера.
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области пояснили, что топливо разлилось из припаркованной Honda CR-V — предположительно, у неё пробит бак. Владельца машины на месте не оказалось. Пожарных вызвали очевидцы. Работники экстренной службы были на месте уже через семь минут.
«Приехали в 19:01 туда, проверили, посмотрели, увидели, что топливо практически всё выбежало на асфальт. Они (пожарные. — О.Х.) смыли пеной всё, чтобы ни в коем случае возгорание не возникло, то есть водой вперемешку с пеной <...> Никто из хозяев автомобиля так и не появился, подождали они чуть-чуть и уехали», — прокомментировали в МЧС.
В сентябре прошлого года горожане заметили большое количество пены на улице Большевистской в районе Речного вокзала: залита была вся проезжая часть в сторону центра города.
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Ольга Хмелевская
Фото Густаво Зырянова