Пожарные залили пеной площадь Ленина из-за «Хонды» с пробитым баком

Вечером 13 апреля на площади Ленина в Новосибирске разлилось топливо — пожарные смыли его с асфальта водой и пеной.


Парковку на площади Ленина залили пеной и водой
Парковку на площади Ленина залили пеной и водой


Работающих на площади пожарных корреспондент НГС увидел в восьмом часу вечера.


В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области пояснили, что топливо разлилось из припаркованной Honda CR-V — предположительно, у неё пробит бак. Владельца машины на месте не оказалось. Пожарных вызвали очевидцы. Работники экстренной службы были на месте уже через семь минут.


«Приехали в 19:01 туда, проверили, посмотрели, увидели, что топливо практически всё выбежало на асфальт. Они (пожарные. — О.Х.) смыли пеной всё, чтобы ни в коем случае возгорание не возникло, то есть водой вперемешку с пеной <...> Никто из хозяев автомобиля так и не появился, подождали они чуть-чуть и уехали», — прокомментировали в МЧС.


Из «Хонды» вытекло практически всё топливо
Из «Хонды» вытекло практически всё топливо


Пожарные приехали через семь минут после получения вызова
Пожарные приехали через семь минут после получения вызова


Владельца машины на месте не оказалось — ему оставили записку
Владельца машины на месте не оказалось — ему оставили записку


В сентябре прошлого года горожане заметили большое количество пены на улице Большевистской в районе Речного вокзала: залита была вся проезжая часть в сторону центра города.

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