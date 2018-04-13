«Весь в крови»: мужчина с ножом перепугал прохожих на улице Дуси Ковальчук

Подозрительного мужчину задержала полиция

Днём 13 апреля прохожие сообщили в полицию о том, что по улице в Заельцовском районе Новосибирска ходит мужчина с ножом — полицейские задержали его и передали врачам скорой помощи.







Читательница НГС столкнулась с этим мужчиной в пятом часу дня на улице Дуси Ковальчук, когда шла в офис Сбербанка, расположенный напротив СГУПС.







«Человек держался правой рукой за шею — там, я не знаю, у него кровь какая-то, что ли, из шеи была. Коряво бежал — как хромал. И в руке другой, в левой получается, то ли нож, то ли не нож <…> Проcто мимо пробежал. Потом повернулась, увидела, что за ним следом с автоматами бегут — ГБР-овцы, видимо. Вдвоём», — рассказала свидетельница происшествия.







По словам женщины, вскоре она вышла из Сбербанка и увидела, что недалеко от остановки «НИИЖТ» остановился полицейский УАЗ, из которого выбежали ещё двое сотрудников. Они побежали в сторону здания, в котором работает книжно-канцелярский супермаркет «Иван Фёдоров». Рядом с ним под прицелом полицейских автоматов уже стоял на коленях мужчина. «Весь в крови — лицо, короче», — добавила очевидица.





По её словам, вскоре к месту происшествия подъехала машина реанимации.







В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили, что сегодня днём прохожие сообщили в полицию о неадекватном мужчине на улице Дуси Ковальчук.







«В 16:15 в полицию поступила информация о мужчине, который с предметом, похожим на нож, находился на улице. Выехали сотрудники полиции, задержали его и вызвали бригаду скорой помощи — его забрали медицинские работники», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.







В пресс-службе добавили, что мужчина был ранен, но вреда никому не причинил. «Никакого криминала там нет», — пояснили в областной полиции.







Также на этой неделе бойцы Росгвардии задержали мужчину, который размахивал канцелярским ножом в офисе налоговой службы по Кировскому району.