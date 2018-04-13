Новосибирцев пустили в закрытый ангар с вертолётом и боевым истребителем

Сегодня в Новосибирском государственном техническом университете впервые прошла открытая экскурсия на факультет летательных аппаратов — она приурочена ко Дню космонавтики, который отмечали вчера, 12 апреля. Самыми интересными экспонатами стали истребитель Су-27 и вертолёт Ми-8, которые стоят в одной из аудиторий третьего корпуса университета.





Все желающие смогли сфотографироваться за штурвалом боевого истребителя





Чтобы поместить их туда, десять лет назад рабочие разбирали стены, а сотрудники вуза — летательные аппараты.





— Это была очень серьёзная операция. Там изначально была учебная аудитория для военной кафедры. Мы разбирали стены, окна, разбирали самолёт, и кое-как его туда закатили, — рассказал НГС декан факультета летательных аппаратов Сергей Саленко. — А потом его опять там собрали. Чтобы он вошёл, между соседними аудиториями сделали специальный проём для консоли крыла.





Все гидравлические и механические системы самолёта работают





Это первая экскурсия в лаборатории факультета для всех желающих — раньше самолёты и оборудование показывали только абитуриентам и их родителям.





Это лишь часть вертолёта, а целый Ми-8 стоит во дворе университета





Сергей Саленко отметил, что Ми-8 — самый массовый двухдвигательный вертолёт в мире, его начали выпускать ещё в 1960-е годы. «Их было построено более десяти тысяч, а это для мирного времени очень много. На базе Ми-8 сделано много военных вертолётов, — рассказал профессор. — Его и сейчас выпускают и обслуживают, только в разных модификациях. У него очень удачная конструкция: простая и надёжная, и в то же время всё оптимально рассчитано».







На базе Су-27 сделали целое семейство боевых самолётов





Первый полёт Су-27 состоялся в мае 1977 года. Главное достоинство этой машины, по словам декана ФЛА, — сверхманевренность.





— Он может выполнять такие фигуры, которые раньше никто и не думал выполнять, — пояснил профессор. — Это и кобра Пугачёва, когда истребитель задирает нос вверх на 90 градусов, а потом по мере развития, уже [на самолётах нового поколения], стали выполнять и вращения в горизонтальной плоскости, и полёт хвостом вперёд, и планирование «блинчиком», и остановки в воздухе.





Над компоновкой Су-27 работали сотрудники новосибирского СибНИА





Последний трюк хорош не только для показательных полётов, но и для боевых действий: когда скорость машины падает до нуля, она исчезает с радаров. Фронтовой бомбардировщик Су-34, который используют в Сирии, производят на базе Су-27 на новосибирском заводе имени Чкалова. Но всё же главным преемником легендарного самолёта считается истребитель Су-35, отметил Саленко.





Участникам экскурсии показали и многочисленные учебные боеприпасы





Гости факультета увидели не только летательные аппараты, но и оборудование, которое необходимо для их создания. Например, аэродинамическую трубу, в которой испытывают модели машин.





— Когда создают самолёт, десятки, а то и сотни моделей испытывают в трубе, проверяя, какая же форма будет лучше с точки зрения маневренности, расхода топлива и так далее, — рассказал декан ФЛА.







В этой аэродинамической трубе испытывают модели не только самолётов, но и мостов





По его словам, такие трубы сотрудники вуза используют ещё и для проверки моделей мостов, чтобы готовые конструкции сохраняли устойчивость на ветру. Эта работа началась в 1993 году, после того как в Барнауле зашатался новый мост через Обь.





— Там без продувок двигали мост, и тысячетонная махина около метра туда-сюда колебалась, — утверждает Сергей Саленко. — Они к нам обратились, и мы решили для них задачу, а потом и для других. Хотя изначально аэродинамические трубы делались именно для авиации.







Части самолётов в одной из лабораторий факультета летательных аппаратов





Также участникам экскурсии показали разрывные машины, которые используют для проверки материалов на прочность перед изготовлением деталей. Такая необходимость появилась ещё в 1950-е годы, когда самолёты по непонятной причине начали разваливаться прямо в небе.





— Оказалось, что небольшие нагрузки, которые тысячекратно прикладываются к самолёту или к детали, вызывают трещины, они расползаются и в конце концов приводят к разрушению, — пояснил декан факультета. — Так себя, в частности, вели самолёты с квадратными окнами — потом их запретили, заменили на округлые.





В начале года всем желающим предложили побывать на старейшей швейной фабрике Новосибирска. Организаторы отметили, что промышленный туризм сегодня популярен, но в нашем городе таких экскурсий пока очень мало.