Новосибирцев пустили в закрытый ангар с вертолётом и боевым истребителем

Сегодня в Новосибирском государственном техническом университете впервые прошла открытая экскурсия на факультет летательных аппаратов — она приурочена ко Дню космонавтики, который отмечали вчера, 12 апреля. Самыми интересными экспонатами стали истребитель Су-27 и вертолёт Ми-8, которые стоят в одной из аудиторий третьего корпуса университета. 


Все желающие смогли сфотографироваться за штурвалом боевого истребителя
Все желающие смогли сфотографироваться за штурвалом боевого истребителя


Чтобы поместить их туда, десять лет назад рабочие разбирали стены, а сотрудники вуза — летательные аппараты.


— Это была очень серьёзная операция. Там изначально была учебная аудитория для военной кафедры. Мы разбирали стены, окна, разбирали самолёт, и кое-как его туда закатили, — рассказал НГС декан факультета летательных аппаратов Сергей Саленко. — А потом его опять там собрали. Чтобы он вошёл, между соседними аудиториями сделали специальный проём для консоли крыла. 


Все гидравлические и механические системы самолёта работают
Все гидравлические и механические системы самолёта работают


Это первая экскурсия в лаборатории факультета для всех желающих — раньше самолёты и оборудование показывали только абитуриентам и их родителям. 


Это лишь часть вертолёта, а целый Ми-8 стоит во дворе университета
Это лишь часть вертолёта, а целый Ми-8 стоит во дворе университета


Сергей Саленко отметил, что Ми-8 — самый массовый двухдвигательный вертолёт в мире, его начали выпускать ещё в 1960-е годы. «Их было построено более десяти тысяч, а это для мирного времени очень много. На базе Ми-8 сделано много военных вертолётов, — рассказал профессор. — Его и сейчас выпускают и обслуживают, только в разных модификациях. У него очень удачная конструкция: простая и надёжная, и в то же время всё оптимально рассчитано».


На базе Су-27 сделали целое семейство боевых самолётов
На базе Су-27 сделали целое семейство боевых самолётов


Первый полёт Су-27 состоялся в мае 1977 года. Главное достоинство этой машины, по словам декана ФЛА, — сверхманевренность. 


— Он может выполнять такие фигуры, которые раньше никто и не думал выполнять, — пояснил профессор. — Это и кобра Пугачёва, когда истребитель задирает нос вверх на 90 градусов, а потом по мере развития, уже [на самолётах нового поколения], стали выполнять и вращения в горизонтальной плоскости, и полёт хвостом вперёд, и планирование «блинчиком», и остановки в воздухе. 


Над компоновкой Су-27 работали сотрудники новосибирского СибНИА
Над компоновкой Су-27 работали сотрудники новосибирского СибНИА


Последний трюк хорош не только для показательных полётов, но и для боевых действий: когда скорость машины падает до нуля, она исчезает с радаров. Фронтовой бомбардировщик Су-34, который используют в Сирии, производят на базе Су-27 на новосибирском заводе имени Чкалова. Но всё же главным преемником легендарного самолёта считается истребитель Су-35, отметил Саленко. 


Участникам экскурсии показали и многочисленные учебные боеприпасы
Участникам экскурсии показали и многочисленные учебные боеприпасы


Гости факультета увидели не только летательные аппараты, но и оборудование, которое необходимо для их создания. Например, аэродинамическую трубу, в которой испытывают модели машин. 


— Когда создают самолёт, десятки, а то и сотни моделей испытывают в трубе, проверяя, какая же форма будет лучше с точки зрения маневренности, расхода топлива и так далее, — рассказал декан ФЛА.


В этой аэродинамической трубе испытывают модели не только самолётов, но и мостов
В этой аэродинамической трубе испытывают модели не только самолётов, но и мостов


По его словам, такие трубы сотрудники вуза используют ещё и для проверки моделей мостов, чтобы готовые конструкции сохраняли устойчивость на ветру. Эта работа началась в 1993 году, после того как в Барнауле зашатался новый мост через Обь.


— Там без продувок двигали мост, и тысячетонная махина около метра туда-сюда колебалась, — утверждает Сергей Саленко. — Они к нам обратились, и мы решили для них задачу, а потом и для других. Хотя изначально аэродинамические трубы делались именно для авиации.


Части самолётов в одной из лабораторий факультета летательных аппаратов
Части самолётов в одной из лабораторий факультета летательных аппаратов


Также участникам экскурсии показали разрывные машины, которые используют для проверки материалов на прочность перед изготовлением деталей. Такая необходимость появилась ещё в 1950-е годы, когда самолёты по непонятной причине начали разваливаться прямо в небе. 


— Оказалось, что небольшие нагрузки, которые тысячекратно прикладываются к самолёту или к детали, вызывают трещины, они расползаются и в конце концов приводят к разрушению, — пояснил декан факультета. — Так себя, в частности, вели самолёты с квадратными окнами — потом их запретили, заменили на округлые.


В начале года всем желающим предложили побывать на старейшей швейной фабрике Новосибирска. Организаторы отметили, что промышленный туризм сегодня популярен, но в нашем городе таких экскурсий пока очень мало. 

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