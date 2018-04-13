«Как бы не повторилась "Зимняя вишня"»: в новосибирских «Сандунах» нашли нарушения

«Сандуновские бани» работают с конца прошлого года
«Сандуновские бани» работают с конца прошлого года

Госстройнадзор Новосибирской области обратился в суд по поводу незаконного разрешения на ввод в эксплуатацию здания бани «Сандуны Сибирь» — по мнению чиновников, газовая котельная на крыше представляет угрозу для посетителей.


«Мы подали исковое заявление в суд о признании незаконным разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Инспекция Госстройнадзора заключения о соответствии не выдала, потому что есть незаконченные виды работ, которые могут привести в процессе эксплуатации к угрозе жизни, здоровью граждан, имуществу в этом здании, — сообщил 13 апреля заместитель начальника инспекции Государственного строительного надзора Новосибирской области Валерий Гноевой. — В процессе строительства были внесены изменения в проектную документацию, и в пространстве крыши разместили газовую котельную».


По его словам, разрешение, которое выдали на ввод здания в эксплуатацию, включает весь объект, в том числе котельную. «Хоть она и не эксплуатируется, заглушена, но будут ли устранены выявленные нами нарушения, мы не знаем, мы не уверены. Как бы не повторилась "Зимняя вишня" в Кемерово», — заключил представитель Госстройнадзора.


После публикации заместитель директора ООО «Сандуны Новосибирск» Евгений Анисимов сообщил НГС, что никаких исковых требований к ним не было. «Мы даже позвонили в суд. Ни на отзыв акта ввода в эксплуатацию, ни на приостановку деятельности мы не получали ничего подобного, — пояснил он. — По поводу котельной. Да, у нас в планах котельная была раньше, но на данном этапе, кроме оборудования, ничего нет. То есть котельная ни подключена, ни запитана — ни газом, ни электричеством, ничем». 


По словам Анисимова, компания получила все противопожарные заключения. «Мы понимаем, что это не шутки, и без надзора никогда не допустили самовольных движений каких-то с газом. А по всему остальному у нас получены все противопожарные заключения, мы полностью сделали обследование здания, всех строительных конструкций. То есть ГСН нас полностью надзирал, никто не пытался уйти ни от какой ответственности никогда», — сообщил Евгений Анисимов. 


Официальное открытие общественных бань «Сандуны Сибирь» состоялось 12 апреля

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