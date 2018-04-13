На «Речном вокзале» переносят остановки маршруток

Маршрутки будут стоять ближе к метромосту
Маршрутки будут стоять ближе к метромосту

На «Речном вокзале» в Новосибирске переносят несколько остановок общественного транспорта, чтобы не мешать строительству надземного пешеходного перехода. 


«С 17 апреля меняются места посадки-высадки пассажиров маршрутных такси на остановочном пункте "Станция метро «Речной вокзал»", — сообщили в пресс-центре мэрии. — Это связано с продолжением строительства объекта "Торговый комплекс с устройством пешеходного перехода по улице Большевистской"».


Переносятся остановки маршруток в сторону Советского района: № 1, 6, 20, 21, 23, 35, 68, 91; 301, 304, 304к, 307, 307б, 322.


Как уточнили в мэрии, пассажирам вышеперечисленных маршрутов нужно будет пройти на несколько метров ближе к метромосту. 


Остановки на «Речном вокзале» переносят не первый раз. Летом прошлого года их обнесли ограждением

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