На «Речном вокзале» переносят остановки маршруток
На «Речном вокзале» в Новосибирске переносят несколько остановок общественного транспорта, чтобы не мешать строительству надземного пешеходного перехода.
«С 17 апреля меняются места посадки-высадки пассажиров маршрутных такси на остановочном пункте "Станция метро «Речной вокзал»", — сообщили в пресс-центре мэрии. — Это связано с продолжением строительства объекта "Торговый комплекс с устройством пешеходного перехода по улице Большевистской"».
Переносятся остановки маршруток в сторону Советского района:
Как уточнили в мэрии, пассажирам вышеперечисленных маршрутов нужно будет пройти на несколько метров ближе к метромосту.
Остановки на «Речном вокзале» переносят не первый раз. Летом прошлого года их обнесли ограждением.
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Анна Богданова
Фото Станислава Соколова из архива НГС