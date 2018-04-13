Обвиняемого в убийстве охранника из караоке-бара объявили в федеральный розыск
Новосибирские следователи попросили помощи в розыске 30-летнего мужчины, которого обвиняют в убийстве охранника в караоке-баре «Ухо & Медведь».
Следственный комитет объявил в федеральный розыск 30-летнего Ивана Зыбарева, который, по версии следствия, стрелял в охранника, сообщили в следственном управлении СКР по Новосибирской области. Всех, кто знает о местонахождении обвиняемого, просят звонить по телефонам: 203-57-39, 8-953-788-25-46 или 02.
«Конфиденциальность гарантируется», — передали в СУ СКР.
В ведомстве добавили, что накануне, 12 апреля, задержали второго обвиняемого по уголовному делу — 37-летнего брата стрелка. По версии следствия, этот мужчина ещё до стрельбы набросился на охранника и стал его бить. Задержанному предъявили обвинение в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью».
Охранника в караоке-баре застрелили в ночь на 21 марта.
Как рассказали в Следственном комитете, ссора между охранником и отмечавшим день рождения 37-летним посетителем началась из-за того, что мужчина отказался сдавать в гардероб верхнюю одежду. Поддержать виновника торжества подошли его гости, среди которых был и его 30-летний брат. Представитель охраны продолжал настаивать на своём, в итоге именинник набросился на него, а потом брат виновника торжества выстрелил охраннику в голову. После этого братья и их гости сбежали из бара. Раненый охранник умер в больнице.
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Ольга Хмелевская
Фото 54.мвд.рф