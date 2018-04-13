Новосибирцы собрали миллион, чтобы оплатить нянь для брошенных детей

Профессиональные больничные няни дают тепло и заботу детям, у которых нет мам
Профессиональные больничные няни дают тепло и заботу детям, у которых нет мам

Новосибирцы собрали миллион рублей, чтобы оплатить работу больничных нянь для детей, у которых нет мам.


Акция «День заботы за день работы», организованная благотворительным фондом «Солнечный город» и коммуникационным агентством «АГТ-Сибирь», началась 11 апреля. Любой желающий мог пожертвовать свою зарплату за один день, чтобы оплатить работу нянь, которые ухаживают за брошенными детьми в больничных палатах.


В акции приняли участие две тысячи человек из 152 городов России и зарубежья, в том числе 815 новосибирцев. Всего, по словам сотрудников фонда, им удалось собрать 3 миллиона 229 тысяч рублей. Почти вся сумма была собрана за один день, но часть денег продолжает поступать до сих пор. 


«Самым активным городом-участником стал Новосибирск — его жители перечислили на акцию миллион рублей. На втором месте — москвичи, пожертвовавшие почти 700 тысяч рублей», — рассказали в «Солнечном городе».


Чаще всего участники переводили по 1363 рубля — это стоимость их восьми часов работы при зарплате в 30 тысяч рублей.


«Самым большим пожертвованием от частного лица стали 102 272 рубля, минимальным — 10 рублей <…> Собранных денег хватит на 23 068 часов работы программы "Больничные дети", которые разделят между собой несколько регионов страны», — добавили в благотворительном фонде.


Акция «Солнечного города» проходит уже в третий раз, в прошлом году участникам удалось собрать больше 1 миллиона рублей для создания домашней атмосферы в Ояшинском детском доме.


В преддверии новой акции новосибирский режиссёр Ирек Ибатулин снял небольшой документальный фильм о нянях, которые приходят в больницы, чтобы заменить маму брошенным детям. Премьера фильма состоялась 9 апреля в кинотеатре «Победа».

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